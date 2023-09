RFTW: Kylie Minogue, Rodrigo Cuevas, Doja Cat, Stephen Sanchez…

Hoy 22 de septiembre salen nuevos discos de Kylie Minogue, Rodrigo Cuevas, Doja Cat, Stephen Sanchez, Aitana (ya puedes leer en portada la reseña de ‘alpha‘), Roosevelt, yeule, Devendra Banhart, Slayyyter, Teenage Fanclub, Will Butler + Sister Squares o Loraine James. Además, esta semana han salido discos sorpresa de The National y Kim Petras, y el anunciado previamente de Eartheater (lanzado un miércoles). Entre los lanzamientos nacionales se encuentran también el disco de San Tosielo y el EP de Yung Beef.

Entre los artistas que han seguido avanzando sus inminentes álbumes hay que contar a Troye Sivan, The Vaccines, Holly Humberstone, blink-182 o Samantha Urbani. Aunque el tema que promete dar más de qué hablar es ‘El Jefe‘ de Shakira y Fuerza Regida, aparente nuevo adelanto de un nuevo largo de Shakira que, a este paso, se convertirá en un recopilatorio de éxitos.

En otro día generoso en novedades hoy es posible escuchar nuevo material de Vicco (en su inconfundible estilo), Bleachers, Ptazeta, Faye Webster, Sleaford Mods, Johnny Jewel, Pantera Blue, Crawlers, The Drums, Chelsea Wolf, Dylan, Vegyn, Little Dragon, Doechii, Rada Mancy con LOWLIGHT, Johnny Marr, The Breeders, Mikel Izal, bar italia, vangoura.



