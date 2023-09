‘El Jefe’ es el himno obrero de Shakira y Fuerza Regida

Shakira y Fuerza Regida han publicado su nuevo single conjunto. Con ‘El Jefe‘, Shakira aporta su grano de arena en la tendencia de la música regional mexicana, y lo hace de la mano de uno de los grupos más representativos y populares de este estilo. ‘El Jefe’ es un corrido salpicado de ska y también es una de las letras más políticas que Shakira ha escrito.

‘El Jefe’ protesta contra la explotación laboral a los inmigrantes y hace un retrato crudo de la vida obrera. De un planteamiento como «tengo un jefe de mierda que no me paga bien», Shakira y Fuerza Regida no se cortan un pelo en las rimas siguientes: «me tiene de recluta, el muy hijo de puta», «se acumulan las facturas, ser pobre es una basura», «trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura» o «te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura» son algunas de las más sonoras.

La letra de ‘El Jefe’ también parece hacer una crítica al concepto de meritocracia: «Tienes todo pa ser millonario, gustos caros, la mentalidad… solo te falta el salario» es otra de sus grandes rimas.

Pero ‘El Jefe’ también sirve a Shakira para hacer una denuncia personal relacionada con Gerard Piqué. Por un lado, lanza un dardo al padre de su ex-pareja: «Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura». Por otro, dedica el tema a su niñera Lili Melgar, a la que Piqué supuestamente despidió «sin pagar indemnización». Estas mismas palabras las recita Shakira en ‘El Jefe’, dando veracidad al rumor.

La propia Melgar aparece en el videoclip de ‘El Jefe’, en el momento más simbólico del videoclip, pues ella vendría a personificar al inmigrante explotado del que habla la letra de la canción. Shakira subida a un caballo completamente vestida de rojo, o zapateando con Fuerza Regida, son otros de los momentos que deja este vídeo lleno de imágenes asociadas a la migración y la explotación laboral.