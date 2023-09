Doja Cat es una «gatita mala» en ‘Agora Hills’

Entre los grandes lanzamientos internacionales que se ponen en circulación hoy 22 de septiembre se encuentra ‘Scarlet’, el cuarto álbum de estudio de Doja Cat. ‘Scarlet’ ve la luz con el single ‘Paint the Town Red‘ instalado en el número 1 del chart global de Spotify.

No han resistido tanto ‘Demons‘ o ‘Attention‘, y el single promocional ‘Balut’ ha pasado más bien desapercibido. Hoy se extrae el quinto single de ‘Scarlet’, ‘Agora Hills’, que llega con videoclip oficial. Es la Canción Del Día de hoy.

En ‘Scarlet’ Doja se ha propuesto hacer un disco de hip-hop, sin pop ni artistas invitados. Y visto está que ha salido más que airosa del reto, como demuestra el éxito de ‘Paint the Town Red’. En ‘Agora Hills’ vuelve a demostrar por qué es una de las mejores raperas del momento.

Apoyándose en un poco misterioso beat de trap-pop que samplea ‘All I Do is Think of You’ de Troop, Doja dedica los versos de ‘Agora Hill’ a un ligue que le tiene loca, pero sin olvidar a los fans que tanto le observan y a los que no se puede quitar de encima. «Espero que sepas gestionar la presión», desafía la rapera. «Acostúmbrate a que mis fans te miren».

En este escenario, Doja deja una serie de versos que van de lo libidinoso («qué bien follamos cuando nos sube») a lo romántico («pon una roca en mi mano»), e incluso parodia el cliché del adolescente enamorado que no quiere colgar el teléfono. Claro que ella lo lleva a su terreno: «¿Me puedes llamar? Me siento tan sola en mi mansión». Doja sabe que los «chicos se pican porque no follo con incels» y que las chicas le tienen envidia, pero le da igual: su chico es perfecto. Aunque sus fans observen desde todas partes.