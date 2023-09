‘Demons’ es el «Poltergeist» de Doja Cat

Presentando una portada un día y al siguiente, otra, da la impresión de que la campaña de lanzamiento del esperado ‘Scarlet’ de Doja Cat está siendo un poco improvisadilla. Pero Doja Cat sí ha cuidado la música y los vídeos.

Mientras ‘Paint the Town Red‘ escala las listas de todo el mundo, con su delicioso sample de Burt Bacharach, la artista presenta el tercer tema de esta era (antes llegó ‘Attention‘). ‘Demons’ es un truculento tema de hip hop que hace pensar en el rap con samples de principios de los años 2000. Nombres como Kanye West, Jay-Z o también Eminem vienen a la mente con esa caída de cuerdas, sobre la que Doja Cat rapea sobre limusinas, dejar el tabaco y beefs:

«If you throwin’ dick at me (Do it, nigga)

That shit should be big at least (Do it, nigga)»

El vídeo dirigido por Christian Breslauer, que cuenta con la participación de Christina Ricci, es un homenaje a las películas de terror. Muy obviamente se han saqueado sobre todo planos de ‘Poltergeist’, ‘El resplandor’, y juraría que ‘[REC]’. Parece que la campaña de ‘Scarlet’ no está tan mal, después de todo. ¡Si hasta todo esto casa con el ya conocido bicho de la portada!



