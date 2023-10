Sufjan Stevens lanza ‘A Running Start’ a tres días de su nuevo disco

Hace tan solo unas semanas, Sufjan Stevens contaba en redes sociales que había sido hospitalizado por el Síndrome de Guillain-Barré. El artista continúa actualmente en rehabilitación trabajando en su enfermedad, pero eso no ha paralizado sus planes con respecto al lanzamiento de ‘Javelin’. Su nuevo disco sale este viernes y, para amenizar la espera, ha publicado ‘A Running Start’.

‘A Running Start’ es ya la tercera canción que Sufjan Stevens publica de su décimo álbum de estudio. Desde que anunciara su nuevo trabajo en el mes de agosto, el artista estadounidense ha sacado dos temas: ‘Will Anybody Ever Love Me?’ y ‘So You Are Tired’. Las tres formarán parte del disco, que estará compuesto por un total de diez pistas.

Si tenemos en cuenta sus canciones anteriores, ‘A Running Start’ es la que desprende mayor vibras positivas. Además, su melodía parece sacada de un villancico navideño. Al igual que las dos anteriores, está escrita en solitario por Stevens.

«Es un proceso lento, pero dicen que me ‘recuperaré’. Solo hace falta mucho tiempo, paciencia y trabajo duro», escribía el artista en Tumblr al hablar de su enfermedad. Debido a ello, ha tenido que cancelar cualquier plan de promoción del álbum y, de momento, tampoco habrá gira. Solo será la música lo que lo mantenga más cerca de sus seguidores.



