Grimes demanda a Elon Musk por el derecho de ver a sus hijos

La cantante canadiense Grimes ha denunciado a su expareja, el empresario Elon Musk, para solicitar la custodia compartida de sus tres hijos: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl y Techno Mechanicus. Según informan algunos medios estadounidenses, la demanda se presentó en un tribunal de California el 29 de septiembre.

Según la denuncia, Musk se niega a permitirle a Grimes ver a los niños con regularidad, y solo le permite hacerlo en contadas ocasiones y bajo estrictas condiciones. Grimes afirma que Musk ha cambiado de opinión sobre la custodia de los niños en varias ocasiones, y que su comportamiento es «inestable e impredecible».

Hace unas semanas, en un tuit ya eliminado en la plataforma de la que ahora es dueño Elon Musk, Grimes escribió lo siguiente al escritor de la biografía de Musk: «Dile a Shivon que me desbloquee y dile a Elon que me deje ver a mi hijo o que, por favor, responda a mi abogado. Nunca se me ha permitido siquiera ver una foto de estos niños hasta este momento, a pesar de que la situación ha destrozado por completo a mi familia».

Más tarde, la cantante publicó que había podido contactar con Shivon, mujer que también comparte hijos con Musk, aclarando que «nos respetamos mucho y estamos emocionadas de ser amigas y que los niños crezcan juntos». Además, añadió que «a menudo se enfrenta a las mujeres entre sí».

La demanda de Grimes podría tener un impacto significativo en la vida de la expareja y de sus hijos, y es probable que el caso sea muy mediático. Elon Musk todavía no ha hecho declaraciones al respecto.

Hey, I wud prefer to not breathe any more life into this current press cycle but I want to de-escalate the narrative atm.

I spoke with Shivon at length finally, which was long overdue. This wasn't her fault, plz don't be angry at her! We respect each other a lot and we're…

— Grimes (@Grimezsz) September 10, 2023