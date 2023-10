Jason Derulo, demandado por acoso sexual, niega las acusaciones

Una cantante llamada Emaza Gibson ha denunciado a Jason Derulo por acoso sexual. La artista novel ha presentado una demanda ante los tribunales y también ha concedido una entrevista a NBC News. Gibson afirma que firmó un contrato discográfico para publicar su música, pero que al negarse a tener relaciones sexuales con Derulo, fue despedida.

La cantante narra que un día de septiembre de 2021 le dieron grandes cantidades de alcohol, la presionaron para beber y añade que la cocaína circulaba habitualmente por el estudio. Gibson considera que recibió “una propuesta explícita de sexo a cambio de éxito”. El relato incluye la complicidad de personas del entorno de Derulo, en concreto una mujer llamada Rosa que habría sugerido a Emaza que tendría éxito si se acostaba con el cantante. Tras un supuesto incidente de corte violento por parte de Derulo un día que Emaza llegó tarde al estudio, su contrato se rescindió el 6 de septiembre de 2022.

- Publicidad -

Jason Derulo ha negado los hechos de manera tajante, a través de un vídeo subido a Instagram: “No comentaría esto de normal, pero estas acusaciones son completamente falsas y dolorosas. Estoy en contra de todas las formas de acoso y mantengo mi apoyo a cualquiera que quiera cumplir sus sueños. Siempre me he esforzado por vivir mi vida de manera que tenga un impacto positivo y por eso me siento ante vosotros, profundamente ofendido por estas afirmaciones difamatorias”.

- Publicidad -