Bad Bunny ha publicado esta noche su nuevo álbum ‘nadie sabe lo que va a pasar mañana’, un título que llega con el mundo sumido en una nueva incertidumbre, debido a lo que se ha agravado el conflicto entre Israel y Palestina en los últimos días. Ese no es el tema de este álbum, no obstante, si bien el artista abre el proyecto con un tema solemne de grandes orquestas, de más 6 minutos, en el que habla de algunas de sus últimas sensaciones y polémicas. Como la del día que lanzó el móvil de una fan al agua (“tú no eres mi fan real, por eso te tiré el celular”).

El álbum se ha presentado con dos sencillos llamados ‘WHERE SHE GOES’ y ‘UN PREVIEW’, que no son nada representativos de lo que encontramos en esta hora y 20 de música. Lo más llamativo es que el single principal ‘MONACO’ contiene una sonora reivindicación de Charles Aznavour, uno de los grandes genios de la canción francesa. Escuchamos arreglos de ‘Hier encore‘ y su propia voz como leit motiv. En esos primeros instantes del álbum, el Kanye West de los grandes samples y de los grandes gospels parece una referencia.

- Publicidad -

Si pensabas que se podía “voguear” con el single ‘WHERE SHE GOES’, enmarcado en la moda “club rap”, esa tendencia se confirma en la pista ‘CYBERTRUCK’, que no en vano es sucedida por un interludio llamado ‘VOU 787’ en el que se samplea el ‘Vogue’ de Madonna. No encontramos a la artista acreditada, pero sí mencionada: «Si fuera mujer, yo fuera Madonna, yo fuera Rihanna (RiRi) / Implantando moda; Mariana y Silvana».

‘nadie sabe lo que va a pasar mañana’ no parece contener featurings, porque no hay nadie más visiblemente invitado si miramos el disco en plataformas. Pero no es cierto. Mora aparece en el techno machacón de ‘HIBIKI’. Luar L L aparece rapeando en ‘TELÉFONO NUEVO’, un tema que menciona a Michael Jackson. Y Ñengo Flow & De La Ghetto están entre los invitados de ‘ACHO PR’.

- Publicidad -

Bad Bunny dice que no es “rapero ni trapero” en ‘NADIE SABE’, pero hay muchísimo de rap y sobre todo trap en el grueso de estas 22 canciones. Lo que casi no hay es reggaeton. Diría que hay que dejar pasar hasta 19 pistas del álbum para que aparezca un reggaeton claro, el de ‘PERRO NEGRO’. De hecho, su primera frase, pronunciada por una voz femenina, es «Al menos dame un perreíto, amor». Entre las pistas más juguetonas, los sintetizadores de ‘NO ME QUIERO CASAR’, una rara avis dentro de este proyecto, y el R&B de ‘LOS PITS’.