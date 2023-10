Billie Eilish no reniega de ‘bad guy’ aunque le parezca «estúpida»

Billie Eilish ha dicho que ‘bad guy‘, su éxito de 2019, le parece «la canción más estúpida del mundo». La artista ha matizado que la canción le parece «muy buena», pero que no deja de ser «un troleo». «Tienes que tomártela con humor», señala, «la intención es que sea una canción un poco tonta, pero es divertida porque es tonta. Es literalmente, «duh», ¿qué es eso?»

Billie ha expresado estas palabras en el programa de Jimmy Kimmel y, acompañada de su hermano Finneas, ha declarado que le parece «frustrante» que otros artistas «odien su propia música», porque «entonces no sé por qué estás haciendo esto». Billie ha dicho que Finneas y ella «somos fans de lo que hacemos», y ha señalado que «a mí me encanta mi propia música, pero cambia y se transforma conmigo, a veces me da un poco de vergüenza, pero igualmente la aprecio».

Billie puede estar refiriéndose, de manera indirecta, a Doja Cat, que recientemente ha renegado públicamente de sus dos discos anteriores por considerarlos demasiado pop y «mediocres» y también dos discos hechos para «sacarles los cuartos» a sus propios seguidores.

Además de la «canción más estúpida del mundo», ‘bad guy’ también fue la canción más exitosa de 2019, superando por varios millones las escuchas de ‘Old Town Road’ de Lil Nas X.

En 2023, Billie ha triunfado con ‘What Was I Made For?’, su preciosa balada compuesta para la banda sonora de ‘Barbie’. Recientemente, Eilish ha dado pistas de que su tercer álbum de estudio se acerca, pues ha declarado que tiene «mucha música en camino».