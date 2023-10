Rodrigo Cuevas ve un mundo mejor ‘Allá arribita’

«La gente de la ciudad no sé cómo hace / que a mí las cosas de allí no me satisfacen», canta Rodrigo Cuevas en ‘Allá arribita’, una de las canciones incluidas en su nuevo disco, ‘Manual de Romería‘. Cuevas, que reside en una aldea asturiana, siempre ha defendido las ventajas de vivir en el campo en lugar de en la ciudad. «El sitio de los mayores debería ser la ciudad y el de los jóvenes el campo” es una de las declaraciones más memorables que ha dejado en un medio.

En ‘Allá arribita’, Cuevas ofrece una oda al campo. Vivir en él se equipara a la sensación de libertad. «El amor siempre me acompaña, así que canto a los ríos y a la montaña» es una de las rimas que deja la letra. En el estribillo, Cuevas, «allá arriba», en la montaña, «lanza al aire una tonada», pega «un grito» y ve el mundo «más bonito».

- Publicidad -

En la letra, Cuevas cita varios pueblos que ve desde el suyo, desde La Peruyal hasta El Curbezu, «lugares que antes tantas voces nombraron» pero que «las bocas de ahora olvidaron».

El mensaje de Cuevas viene acompañado de una composición sobresaliente, de las mejores de su carrera. Inspirada en el pop español de los años 70, en concreto en el trabajo de Vainica Doble, ‘Allá arribita’ se acuerda de la «nueva canción» de aquella época, y con guitarras y mandolinas, decora una melodía preciosa, subida a un ritmo trotón que le hace parecer un trovador de nuestro tiempo. El reciente Premio Nacional de las Músicas Actuales es un poeta moderno.



- Publicidad -