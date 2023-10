Madonna estrena ‘The Celebration Tour’ en Londres (spoilers)

Madonna ha dado el pistoletazo de salida a la gira ‘The Celebration Tour’ en Londres, donde ha ofrecido un set de 28 canciones repartidas en cinco actos. Con esta primera fecha comienza una gira que estaba programada para debutar en Canadá en el mes de junio, pero que hubo de ser pospuesta después de que Madonna fuera ingresada en la UCI con una infección bacteriana grave.

Crónicas como la de Rolling Stone relatan que Madonna ha aludido a su ingreso durante el primer concierto de la gira. Y da detalles inéditos: «Pensé que no sobreviviría, y tampoco lo pensaban mis médicos. Por eso me levanté rodeada de todos mis hijos. Olvidé cinco días de mi vida, o de mi muerte, realmente no sé dónde estaba. Pero los ángeles me protegían».

(SPOILERS) El primer concierto de ‘The Celebration Tour’ ha sorprendido abriendo con ‘Nothing Really Matters’, una canción que Madonna no cantaba en directo desde el año 1999. Después ha recordado los primeros éxitos de Madonna de los 80 de manera relativamente cronológica, culminando el primer acto con ‘Live to Tell’ (con recuerdo a las víctimas del sida) y ‘Like a Prayer’).

En los actos siguientes las diferentes eras de Madonna desde ‘Vogue‘ (1990) hasta ‘Confessions on a Dancefloor‘ (2005) se han ido alternando unas con otras, sin ajustarse a un orden cronológico claro, al menos, según el setlist disponible. Entre las inclusiones inesperadas se encuentran ‘Bad Girl’ y album tracks como ‘Mother and Father’, confirmando que el inédito biopic de Madonna ha inspirado la gira; mientras solo un trozo de ‘Music’ ha sonado al final del show.

Tampoco deja el setlist demasiado espacio a los últimos álbumes de Madonna: apenas se rescatan fragmentos de ‘Hard Candy’, ‘MDNA’ y ‘Madame X’ y solo ‘Bitch I’m Madonna’ al completo representa ‘Rebel Heart’, optando Ciccone por recuperar joyas perdidas como ‘Rain’ o ‘Little Star’. Hay una versión de ‘I Will Survive’ de Gloria Gaynor y trozos de canciones ajenas como ‘Unholy’ de Sam Smith y Kim Petras suenan puntualmente a lo largo del show, narran las crónicas, incluyendo otros homenajes a Sinéad O’Connor y Michael Jackson.

Entre las anécdotas que ha dejado el inicio de ‘The Celebration Tour’ acorde a la información de las crónicas disponibles, Madonna ha actuado con una venda cubriendo su pierna izquierda, y los problemas técnicos han obligado a Ciccone ha detener el concierto durante 10 minutos. Os dejamos con el tracklist de ‘The Celebration Tour’ publicado en Setlist.fm:

ACT I

It’s a Celebration

Nothing Really Matters

Everybody

Into the Groove

Burning Up

Open Your Heart

Holiday

Live to Tell

Like a Prayer

ACT II

Erotica

Justify My Love

Fever

Hung Up

Bad Girl

Vogue

Human Nature

Crazy for You

ACT II

Die Another Day

Don’t Tell Me

Mother and Father

Little Star

I Will Survive

La Isla Bonita

Don’t Cry for Me Argentina

ACT IV

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

ACT V

Bitch I’m Madonna

Celebration

Closer HQ view of Madonna during Like a Prayer #TheCelebrationTour pic.twitter.com/WadOjYJnhN — 𝐌 (@QueenofPopMUSlC) October 14, 2023

My GOD Madonna ATE DOWN in this bodysuit SHIT 😩🥵 #TheCelebrationTour pic.twitter.com/bZGIZdFAQe — 𝐌 (@QueenofPopMUSlC) October 15, 2023