Cher dice que su «beef» con Madonna es cosa del pasado

Cher ha concedido una entrevista a Los Angeles Times donde ha vuelto a hablar de su relación con Madonna, a raíz de que Madonna haya incluido un vídeo de Cher en ‘The Celebration Tour‘ en que la cantante de ‘Believe‘ dice que Madonna es «mala».

En la reciente entrevista, Cher reitera que Madonna «puede ser mala», e incluso recuerda que le ha llamado «cosas peores» y que Madonna le ha «perdonado». Cher insiste en que ella y la autora de ‘Music‘ «enterraron el hacha» hace tiempo y que no existe ningún conflicto entre ambas. «No hay beef» son las palabras de Cher.

En la misma charla, Cher señala que «en realidad me gusta Madonna» y comparte palabras de admiración hacia la de Detroit. «Una cosa que no puedes discutir de Madonna es que la tía tiene oído para las tendencias», declara. «Siempre ha sabido lo que venía, y siempre ha tenido razón. Creo que ese es su gran don».

Hablando con otro medio, Cher se ha pronunciado sobre una canción creada con inteligencia artificial que reproduce su voz cantando una canción de Madonna. Ha dicho que la canción «le ha chocado» y ha criticado duramente la IA porque «me he pasado toda la vida intentando ser yo misma, y ahora estos gilipollas me quieren robar la voz». Cher no menciona la canción, pero se puede estar refiriendo a una versión de ‘La Isla Bonita‘ que lleva unos meses subida a Youtube.

Cher acaba de lanzar su disco navideño, ‘Christmas’, que incluye el single ‘DJ Play a Christmas Song’, y colaboraciones de Stevie Wonder o Cyndi Lauper.