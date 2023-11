Olivia Rodrigo pone en valor la preciosa ‘Can’t Catch Me Now’

Casi dos meses después del lanzamiento de ‘GUTS’, Olivia Rodrigo sorprende con un nuevo proyecto: su canción original para la banda sonora de la nueva película de ‘Los juegos del hambre’. Se titula ‘Can’t Catch Me Now’ y desde hoy tiene nuevo videoclip. Es nuestra Canción del Día para este martes.

El vídeo sirve para relanzar el tema cuando la película está a punto de llegar a todos los cines. En él, primero aparece Olivia tocando el tema intimista a la guitarra, y después asistimos a las típicas imágenes promocionales de la cinta. Justo cuando estábamos asumiendo definitivamente a Rodrigo como rockera dado el sonido de su segundo disco, nos presenta una faz alternativa, más acústica, en la que su voz encaja por completo. La letra es tan oscura como propone la melodía, con sus referencias a las sombras, a la nieve y a la sangre; y luego el puente final ejerciendo la misión de pasar a la ofensiva: «No puedes atraparme, soy una tormenta acechando tu ciudad».



Daniel Nigro, co-autor del tema, es el colaborador de confianza de la artista. De hecho, es el principal productor de sus dos discos publicados hasta la fecha: ‘SOUR’ y ‘GUTS’. Además, ‘Can’t Catch Me Now’ también recuerda ligeramente a ‘Safe & Sound’, canción que Taylor Swift escribiera hace justo una década para la primera película de la saga.

La saga de ‘Los Juegos del Hambre’ continúa, pues con una nueva entrega este 17 de noviembre, con el estreno de ‘Balada de pájaros cantores y serpientes’ en todos los cines del mundo.

La banda sonora de ‘Balada de pájaros cantores y serpientes’ contará con hasta 17 temas, que incluirán a Rachel Zegler, Molly Tuttle, Billy Strings, Sierra Ferrell, Flatland Cavalry, Bella White y Charles Wesley Godwin. Saldrá, junto a la película, el 17 de noviembre.

yayayayyyy!!!! my new song “Can’t Catch Me Now” from the @thehungergames is out now. the film and the rest of the soundtrack are out November 17th!!!!! hope ya dig🪐🌸⚡️ https://t.co/29Oz3EJO5L pic.twitter.com/c5T6RRXAGX

— Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) November 3, 2023