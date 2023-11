Manuel Alejandro elogia la versión de Rosalía: «Mejor que Rocío Jurado»

Rosalía abrió la ceremonia de los Latin Grammy de Sevilla con una versión de ‘Se nos rompió el amor’. Como no podía ser de otra manera, su adaptación de tamaño clásico ha tenido críticas encontradas. Susurrada de más y no tan explosiva en su arranque flamenco, no ha logrado la unanimidad de aquel ‘Me quedo contigo’ que enmudeció a los Goya.

A defenderla ha salido el mismo autor del tema Manuel Alejandro, entrevistado por El País. Le ha contado al periodista Carlos Marcos de manera telefónica: “La cantó con una angustia y una pena tremendas. Transmitió algo muy desvalido. Me llegó muy dentro. La escenificó incluso mejor que Rocío Jurado. A Rosalía le gustan las canciones por derecho. El sentimiento le salía de las tripas”.

El mítico autor de canciones clásicas no encontró nada en la gala de los Latin Grammy a la altura: “La actuación fue como un aparte del esperpento que vendría después. Lo que quiso demostrar Rosalía y demostró es que es una enorme artista. Es increíble lo que transmite esa niña tan joven». Aunque ha matizado en El País que no se refiere al exceso de reggaeton, género que ha defendido, si bien lanzando una puya: «Es un estilo de música que está muy bien. Es básico, como la canción ligera. Además, le viene muy bien a esta nueva generación de intérpretes, que está menos preparada musicalmente».

