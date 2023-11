Falsa alarma: Snoop Dogg no deja los porros

Snoop Dogg había anunciado públicamente que dejaba de fumar marihuana «después de haberlo hablado y meditado seriamente con mi familia». En un escueto comunicado, Snoop Doggy Dog pedía al público respetara su privacidad en esos momentos. Todo era una estrategia publicitaria de Snoop Dogg para promocionar una estufa sin humo de cara a las próximas Navidades. Este es el el anuncio:

Snoop Dogg’s announcement that he was ‘giving up smoke’ was for a smokeless stove advert. pic.twitter.com/55HaaODgfk

— Pop Crave (@PopCrave) November 20, 2023