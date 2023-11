Primavera Sound 2024 confirma a Lana Del Rey, SZA, Pulp, Mitski, The National, Troye Sivan, Stella Maris…

Primavera Sound ha anunciado el cartel de su edición de 2024, que se celebra del 29 de mayo al 2 de junio. Entre los nombres confirmados destacan los de Lana Del Rey, SZA, The National, Mitski, Troye Sivan, Vampire Weekend y Beth Gibbons. JENESAISPOP vuelve a ser medio colaborador.

PJ Harvey, Pulp, Arca, Charli XCX, Clipse, FKA twigs, Phoenix, Justice, Deftones, Róisín Murphy, Ethel Cain, Romy, Omar Apollo o Kim Petras se encuentran también entre los nombres confirmados en esta nueva edición de Primavera Sound.

La confirmación curiosa del cartel de Primavera Sound 2024 la protagoniza claramente Stella Maris, el grupo ficticio de La Mesías.

Entre los nombres destacados en el vídeo de presentación figuran, también, los de Amyl & the Sniffers, American Football, Amaarae, badbadnotgood, Bikini Kill, Billy Woods, Derby Motoreta’s, Disclosure, Faye Webster, Freddie Gibbs, L’Imperatrice, Lambchop, Lankum, The Last Dinner Party, Milo J, Peggy Gou, Rels B, Roosevelt, Royel Otis, Shellac o Yo La Tengo.

El cartel completo revela otros nombres como los de Sofia Kourtesis, Julie Byrne, Tirzah, Jai Paul, Ratboys, Jessica Prat, Mount Kimbie o Lolahol, además de nombres nacionales como los de Mujeres, La Zowi, Mushkaa o Lisasinson.

La venta de abonos para fans estará disponible a partir del jueves 23 de noviembre a las 11 horas. La venta general se abrirá a partir del viernes 24 de noviembre a las 11 horas.