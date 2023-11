RFTW: Spector, Queralt Lahoz, Viva Suecia…

Vuelve a no ser especialmente abultado el calendario de lanzamientos discográficos de hoy 24 de noviembre, viernes de Black Friday. Sí salen nuevos discos de Tulsa (ya reseñamos ‘Amadora‘ en portada), Take That (les entrevistamos), Spector, Guided by Voices, Busta Rhymes, Stella Maris, Musgö o Muchachito Bombo Infierno.

La cosecha es mayor en materia de singles. Ya puedes escuchar en nuestra playlist «Ready for the Weekend» nuevos temas de Christina Rosenvinge, Kali Uchis con Karol G, Viva Suecia con Valeria Castro, Queralt Lahoz, Zara Larsson, Blanca Paloma, Galantis, Marc Seguí, Paloma Faith, bb trickz, Danny Ocean, Tu Otra Bonita con Bebe, Winona Oak…

El single destacado de la semana no ha sido otro que ‘Oral‘ de Björk y Rosalía, publicado en el día de cumpleaños de la islandesa. Por otro lado, en portada hemos estrenado el nuevo single de BRAVA y su loco vídeo.

Algunas de las curiosidades que deja el día de lanzamientos de hoy son la versión de ABBA por The Japanese House, la versión de Pet Shop Boys por Sleaford Mods, el nuevo single de Diplo que samplea a Tove Lo a saco, o el nuevo tema navideño de Abraham Mateo.

Más novedades de hoy son las que presentan Santa Salut, Emily Burns, Oliver Heldens, Chill Mafia Records, Suerte Campeón, Besmaya con Yarea, Gucci Mane, Rels B, Eyedress, María Blaya y más.