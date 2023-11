Daryl Hall solicita una orden de alejamiento contra John Oates

Daryl Hall y John Oates, conocidos mundialmente como miembros del dúo de rock homónimo Hall & Oates, se alejan cada vez más. Este jueves, Daryl Hall ha presentado una damanda contra su antiguo compañero John Oates, alegando incumplimientos en el contrato que el dúo firmó y que fijaba los derechos de su música.

Pese a que no se tiene mucha información sobre este conflicto legal, sí se ha dado a conocer que, este mismo viernes, el tribunal ha accedido a la petición de Hall de una orden de alejamiento temporal. Esta orden entraría en vigor el 30 de noviembre.

Como no es público el acuerdo firmado, todavía no se han desvelado los puntos que, supuestamente, Hall acusa a Oates de haber incumplido. No obstante, según CNN, la orden de restricción es una medida que suele dictarse en medio de una disputa comercial, con el fin de evitar que una de las partes perjudique los intereses económicos de la otra.

A finales del pasado año, Hall ya daba pistas sobre el posible desencadenante del conflicto. En el podcast ‘Club Random’, Bill Maher habló de Oates como su «socio comercial» en lugar de su «socio creativo», lo que se pudo interpretar como una manifestación de que no cree que su compañero pueda interpretar en solitario los éxitos del dúo, como ‘Private Eyes’.



