Olivia Rodrigo con ‘GUTS’, entre lo mejor de 2023 para Pitchfork

Si Pitchfork publicaba ayer su selección de las 100 mejores canciones de 2023, hoy han desvelado su lista de mejores álbumes del año. Y, aunque no hay grandes sorpresas en la lista, hay muchísima menos cabida para lo popular como sí que lo hubo entre sus 100 mejores temas.

La artista nominada a Mejor Artista Nuevo en los próximos Grammy, Ice Spice, destaca en la lista con ‘Like..?’ (#32), su disco debut. También lo hace Sofía Kourtesis con ‘Madres’ (#24) y Mitski con ‘The Land Is Inhospitable and So Are We’ (#23). Acercándose al top 10, aparece boygenius con ‘The Record’ (#16). Sorprendentemente, Olivia Rodrigo junto a ‘GUTS’ (#14) se gana una de las mejores posiciones, luego de que el single ‘get him back!’ fuera una de las 5 mejores canciones del año para Pitchfork.

- Publicidad -

En los puestos superiores, como era de esperar, se sitúan Lana Del Rey y su ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’ (#11), Sufjan Stevens de la mano de ‘Javelin’ (#6) y Caroline Polacheck con ‘Desire, I Want to Turn Into You’ (#2). Para Pitchfork, el mejor álbum del año es el de SZA, ‘SOS’, que se está convirtiendo en uno de los discos más aclamados del año. Opta hasta a 9 estatuillas en los Grammy, destacando el premio a Álbum del Año.

10 mejores discos de 2023 para Pitchfork:

1. ‘SOS’ de SZA

2. ‘Desire, I Want to Turn Into You’ de Caroline Polachek

3. ‘Maps’ de billy woods / Kenny Segal

4. ‘Rat Saw God’ de Wednesday

5. ‘Erotic Probiotic 2’ de Nourished by Time

6. ‘Javelin’ de Sufjan Stevens

7. ‘Fountain Baby’ de Amaarae

8. ‘Radical Romantics’ de Fever Ray

9. ‘My Back Was a Bridge for You to Cross’ de ANOHNI and the Johnsons

10. ‘softscars’ de yeule

- Publicidad -

Podcast: Lo mejor de 2023