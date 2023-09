Olivia Rodrigo sirve la mejor venganza en ‘get him back!’

El disco de Olivia Rodrigo es por supuesto un éxito en listas internacionales: nº1 en Estados Unidos y Reino Unido, además de en otros países (este lunes se conocerá el dato español), ‘GUTS‘ coloca actualmente varios de sus temas entre los más escuchados en el top 50 global de Spotify.

Entre ellos se encuentra el tercer single oficial, ‘get him back!’. Es uno de los cortes más guitarreros (y divertidos) de un disco que es continuista -y mejor- que el debut, ‘SOUR‘ (2021). Olivia acaba de presentar el tema en directo en la gala de los MTV Video Music Awards. Es la Canción Del Día de hoy.

- Publicidad -

Olivia ha contribuido enormemente al resurgimiento del pop-punk en las listas de éxitos. En ‘get him back!’ prueba un sonido diferente, más similar al de su tema ‘jealousy jealousy’. ‘get him back!’ propone una mezcla de guitarras y sintetizadores que puede recordar a Garbage… pero que, en su tono desenfadado y adolescente, remite sobre todo al infravalorado disco de Charli XCX ‘SUCKER‘ (2014). El estribillo gritón, de animadora de instituto, lleva directamente a ese largo.

También su tono vengativo. Si en ‘SUCKER’ era posible escuchar cosas como ‘Breaking Up’ («odio a tus amigos y a tu familia / romper contigo ha sido fácil»), ‘get him back!’ sirve la venganza fría. Olivia quiere a su chico «de vuelta»… pero solo para darle de su propia medicina: «quiero abrir su coche, quiero hacerle la comida, quiero romperle el corazón y ser yo quien se lo cosa / quiero besarle la cara con un puñetazo de boxeo / quiero conocer a su madre y decirle que su hijo da asco».

- Publicidad -

El vídeo de ‘get him back!’, rodado con el nuevo iPhone 15 Pro bajo la dirección de Jack Begert, eleva la canción, mostrándonos a una Olivia Rodrigo multiplicada, como Kylie en ‘Come Into My World’… pero como si Kylie fuera Alanis.