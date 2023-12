Los misteriosos SAULT anuncian su primer concierto

11 discos ha costado a la banda británica SAULT anunciar su primer concierto. Y en él, no presentarán lo mejor del repertorio que han desplegado -a menudo de manera rocambolesca– en internet entre el período comprendido entre 2019 y 2022. No, ellos no lo pondrán tan fácil.

Lo que han anunciado a través de las redes sociales es que presentarán un nuevo disco, el 12º en 4 años, “por primera y única vez” la semana que viene en Londres. El show será el día 14 de diciembre. No se sabe dónde, pero sí que las entradas saldrán a la venta el lunes 11 de diciembre.

De otro post en Instagram se desprende la idea de que habrá más conciertos, en concreto “cada álbum se podrá experimentar en un lugar diferente”. Los lugares referenciados, además de Londres, incluyen indistintamente nombres de ciudades, países y continentes: Nueva York, Los Ángeles, Canadá, Alemania, París y África. Estos son los discos escogidos:

Album 5 (Nueva York)

Album Nine (Londres)

Album Black is (Los Angeles)

Album Untitled rise (Canadá)

Album 11 (Alemania)

Album Air (París)

Album Earth (Africa)