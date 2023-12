Vox elimina el Festival Periferias de Huesca

El Festival Periferias de Huesca, referente de la oferta cultural de vanguardia en Aragón, no se celebrará en 2024. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento gobernado por la alianza de PP y Vox durante la presentación de sus presupuestos para el siguiente curso. Vox Huesca había advertido que solo aprobaría dichos presupuestos si el Festival Periferias quedaba fuera de las cuentas del año que viene.

Vox Huesca tenía el Festival Periferias en el punto de mira. Recientemente, el partido de ultraderecha había expresado que «VOX Huesca no tiene líneas rojas, pero sí líneas verdes» y que una de esas líneas verdes «es el festival Periferias, que sólo sirve para regar a culturetas progres con cientos de miles de euros». Vox Huesca había calificado de «despilfarro» la celebración anual del evento.

El Ayuntamiento estudia ahora sustituir Periferias por un «festival lúdico-cultural-festivo destinado al ámbito juvenil” y «basado en la participación ciudadana» que ofrecería «actos en una semana y también espaciados a lo largo del año”.

El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha expresado su pesar por el fin del festival aragonés: «Lamento profundamente la cancelación del festival Periferias de Huesca, que durante 23 años ha sido una referencia para todo el país. El deber de las administraciones es fomentar la cultura, no censurarla».

Por el Periferias de Huesca han pasado artistas de enorme prestigio nacional e internacional como Enrique Morente, Anohni and the Johnsons, Sun Ra Arkestra, Niño de Elche, The Human League, Vladislav Delay, Waterboys, Sugarhill Gang o Paco Ibáñez. Cada edición se dedicaba a una temática concreta, como la fiesta, el cosmos, las raíces o los estados alterados. La cultura gitana ha marcado la última edición del festival celebrada hace apenas unos meses.