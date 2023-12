Bethany Consentino habla sobre la mala recepción de su último disco

Bethany Consentino, la persona detrás de Best Coast, ha publicado un disco este año firmado con su nombre de pila. ‘Natural Disaster‘ ha recibido buenas críticas en general. Entre las excepciones, Pitchfork lo ha puntuado con un 5,9 sobre 10, una nota muy próxima a la otorgada por JENESAISPOP (6 sobre 10).

Sin embargo, ‘Natural Disaster’ no ha logrado captar la atención del público. Ya sea por el cambio de nombre o por el cambio de sonido, ‘Natural Disaster’ no ha generado el mismo interés que habría suscitado un nuevo disco de Best Coast. De hecho, sus streamings son muy bajos, y no ha habido gira de presentación.

- Publicidad -

Consentino no se ha querido quedar callada y ha expresado su «decepción» por el desempeño de ‘Natural Disaster’. Ella opina que en absoluto ha hecho un «disco malo» y culpa al «estado de la industria de la música» por la mala recepción que el álbum ha obtenido. En concreto, Consentino denuncia «toda la promoción que tienes que hacer, todo lo que te tienes que vender» hoy en día, solo para que el disco salga y el público se olvide de él a los cuatro días. «No quiero que penséis que soy un fracaso, estoy bien», asegura, «pero realmente pensaba que el disco iba a ir mejor, y que iba a llevarlo de gira».

Consentino revela que el pobre resultado de ‘Natural Disaster’ le ha llevado a plantearse dejar la música, pero que la música es «todo lo que sé hacer» y lo que le da «vida». Sin embargo, no entra en sus planes recuperar el proyecto de Best Coast, pues dice que representa un sonido con el que ya no se identifica, «como intentar meterte en unos pantalones que ya no te caben», y defiende que ella quiere poder evolucionar a nivel creativo, igual que lo hace a nivel humano, sin que el público se olvide de ella.

- Publicidad -

Después de que las declaraciones de Bethany Consentino hayan empezado a circular por redes y medios, la artista ha querido matizar -contestando un titular de Stereogum- que ella no ha criticado el «lanzamiento» de ‘Natural Disaster’, pues considera que su publicista «hizo un gran trabajo» para que el disco saliera en medios, sino el funcionamiento de la industria actual: «estoy decepcionada con el hecho de que parece que desapareces de esta industria si te pierde el algoritmo».