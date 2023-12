Las mejores versiones de 2023… y la peor

Decía Dorian “pero vuelves a caer” y sí, ha vuelto a ocurrir: estamos enganchadas a una edición de ‘Operación Triunfo‘ como si esto fuese 2017, y cada lunes nos sentamos frente a la tele a escuchar versiones. Estas versiones nos gustan sobre todo por la relación parasocial que desarrollamos con los concursantes, pero ojo, porque una buena versión puede tener mucho encanto. Este año, desde luego, tenemos buenos ejemplos, así que la publicación por parte de Lana del Rey de una doble cover (‘Take Me Home, Country Road’ y ‘Unchained Melody’) nos ha llevado a seleccionar grandes versiones que nos ha dado 2023, y que quizás no habías escuchado.

Chico Blanco / Cadillac

Asociamos a Chico Blanco con desfase, techno y cositas, pero uno de sus temas más escuchados (quizás por la inclusión en ‘A través de mi ventana’) es ‘Fantasía’, una estupenda balada electrónica a la que no terminábamos de verle continuación en su obra… hasta ahora. Porque el granadino coge el ‘Cadillac Solitario’ de Loquillo y le baja las marchas hasta casi frenar. En el videoclip vemos cómo Chico Blanco, al que le gusta más un twink que a Lady Gaga decir que es italiana, recuerda al “último rubio que vino a probar el asiento de atrás”, mientras la producción se mantiene en un lugar casi de ambient y solo empieza a explotar al final (para desaparecer). Porque Pablo Cobo cambiará a la nena de Loquillo y dirá “nene por qué no me volviste a llamar”, pero la melancolía de la original no solo se mantiene sino que está elevada a la máxima potencia. Los “no estás tú” están mucho mejor aprovechados aquí y, a su vez, la voz de Cobo tiene un poso triste que nunca se había aprovechado tan bien como aquí. De hecho, aunque este año ha publicado un disco con más de un temazo, para mí es este ‘Cadillac’ lo mejor que ha hecho Chico Blanco en 2023. ‘Cadillac Solitario’ es perfecta para cantarla en un karaoke; ‘Cadillac’ es perfecta para cantarla literalmente borracho en el cadillac.



Slayyyter / Monster

Las sesiones de Spotify nos han dado grandes versiones: Ethel Cain versionando ‘Everytime’ de Britney Spears, Georgia con ‘everything i wanted’ de Billie Eilish, Lido Pimienta con ‘Declare Independence’ de Björk, Anitta con ‘thank u next’ de Ariana Grande o YUNGBLUD con ‘Like a Virgin’ de Madonna son algunas de las sorprendentes covers que hemos podido oír aquí. Y faltan muchas en esta lista… entre ellas, la versión que Slayyyter ha hecho de ‘Monster’, uno de los temas más infravalorados del excelente ‘The Fame Monster‘. Catherine Grace Garner ha recibido muchas comparaciones (para bien) con la primera etapa de Lady Gaga, así que esto tiene más miga aún. La artista rebaja los beats y acerca ‘Monster’ a un medio tiempo de electropop que podría estar en la recta final de su recomendado ‘STARFUCKER‘, por supuesto con sus queridísimos sintes. ¿Una pega? Que no empieza diciendo “don’t call me Slayyyter”.



LEX / La Llorona

Uno de los descubrimientos de este año ha sido LEX, incluida entre las Apuestas para 2024 que podéis leer en nuestro Anuario. La artista mexicana Alexa Arzate es una apasionada del futuro y de la tecnología, y para presentar sus canciones se apoya en videoclips, en artes plásticas y hasta en pequeños videojuegos. Y lo que más nos importa: temazos y una mezcla de tradición, electrónica y mucho pop, ya sea con canciones propias (la excelente ‘San Junipero‘) o, como aquí, atreviéndose a convertir el clásico ‘La Llorona’ en toda una fiesta techno. “Llorar bailando”, ese viejo conocido.



Depresión Sonora / Camino

Este año hemos asistido a un cruce de versiones de artistas de Sonido Muchacho: ‘Ya no hay verano’ de Depresión Sonora ha sido versionada por Carolina Durante, por Javiera Mena y por Los Punsetes, y él ha hecho lo propio con ‘Cayetano’, ‘Cámara lenta’ y ‘Camino’. Pero esta última es sin duda la joya de la corona: ya la original es una de las mejores (y más descarnadas) canciones de Los Punsetes, y por supuesto la amargura, la desesperanza y, en definitiva, la autodestrucción de esa letra no puede pegarle más a Marcos Crespo. Con el sonido característico de sus temas, esta nueva ‘Camino’ parece aún más suicida que la original.



Amaia / Fiebre

Qué decir de las versiones de Amaia Romero. La conocimos en ‘Operación Triunfo’ haciendo una versión cada semana, y nos conquistaba también con las que se marcaba a solas con el piano en la Academia: entre galas y ratitos suyos, la vimos cantando por Bowie, Florence, Arcade Fire, Antonio Vega, Rosalía, Serrat, Marisol o Rihanna. Una vez fuera, sorprendía en sus directos llevando completamente a su terreno ‘Cuando zarpa el amor’ de Camela… o ‘Fiebre’ de Bad Gyal. La original es una de las mejores canciones en español de la década pasada (podría hacer un artículo entero argumentándolo) y, como les pasa a las grandes canciones, pueden adquirir otro significado y a la vez mantener su esencia si el artista adecuado las pasa por su filtro.



Holly Humberstone / Ivy

‘Paint My Bedroom Black‘ es uno de los discos más interesantes de este año, aunque lo he descubierto (y a Holly Humberstone en general) un poco tarde, como me pasó el año pasado con ‘Preacher’s Daughter‘ de Ethel Cain. Y he descubierto a Humberstone por una versión: la que hizo de ‘Ivy’ en el Live Lounge de BBC. La original es uno de los mayores éxitos de Frank Ocean, y Humberstone se la lleva al folk-rock, un poco como hizo Ryan Adams en esa formidable ida de olla que fue versionar ‘1989‘ enterito.



Troye Sivan / What Was I Made For?

Troye Sivan ha conseguido este 2023 sacar dos temazos que compiten por ser su mejor canción, ‘Rush’ y ‘One of Your Girls’. Pero no ha olvidado al Troye baladista, responsable de algunas de sus mejores canciones (‘Strawberries & Cigarettes’, ‘Animal’, ‘Take Yourself Home’ o ‘The Good Side’), y este año lo mejor de ese good side suyo no lo encontramos en su disco, sino en su versión del tema de Billie Eilish para ‘Barbie‘, ofrecida en el Live Lounge de BBC. La mezcla entre dulzura y abatimiento de su voz aleja ‘What Was I Made For’ del punto etéreo que podía tener la original, acercándola más a la realidad.



Lana Del Rey / Unchained Melody, y Take Me Home, Country Roads

La última en unirse a la lista ha sido Lana del Rey, que hace unos días sacó oficialmente una versión de ‘Take Me Home, Country Road’ de John Denver, justo unas horas después de versionar en la tele otro clásico, ‘Unchained Melody’ de los Righteous Brothers, que todos asociamos a ‘Ghost’ –y, por qué no, a Rosa López, pues fue la actuación con la que ganó el primer ‘Operación Triunfo’. Y si aquello fue una demostración de torrente vocal, la de Lana es una prueba más de lo personal que es su voz, que se adueña incluso de una canción tan conocida como ésta (o como ‘Take Me Home…’, que los fans de Ghibli relacionarán más con la preciosa ‘Susurros del corazón’). Lizzy nos ha maravillado con versiones anteriormente (la de ‘The Other Woman’ es oro) y con esto cierra un año en el que no se puede quejar: ‘Did you know…?’ ha sido un éxito de crítica, ‘Say Yes to Heaven’ un pequeño hit (más los dineritos por ‘Snow on the Beach‘) y ella es la 10ª artista más escuchada en Spotify este 2023 (viendo el ránking es todavía más flipante)





Bonus track: Chanel / Un año más

No todo puede ser bueno. Decimos muchas veces que una buena versión se lleva el original a otro estilo distinto, o resignifica su mensaje, pero hay veces que puedes hacer esto y que salga mal. Chanel acertó con ‘Clavaíto‘ (Abraham Mateo nos ha callado la boca a muchos), pero esta cover del clásico de Mecano es un despropósito. Y ojo, porque soy poco sospechoso de ser hater de ‘Un año más’: me parece, no ya la mejor canción de Mecano, sino una de las grandes canciones del pop nacional. Si el concepto “Españita” pudiese transformarse en una canción, sería ‘Un año más’. Asocio la Navidad a ‘Un año más’ tanto o más que a ‘El tamborilero’ de Raphael o a los niños andaluces cantando ‘Navidad en Canal Sur’. Music makes the people come together, y ‘Un año más’ es buen ejemplo. Pero así no. Esta producción no funcionaría ni con el punto desenfadado de ‘All I want for Christmas’, así que menos va a funcionar con la nostalgia de ‘Un año más’.