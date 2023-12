PUTOCHINOMARICÓN, lo más votado en JNSP

PUTOCHINOMARICÓN es lo más votado tanto en JENESAISPOP como en la segunda ronda de Twitter. ‘tu padre es un facha y tu madre una terf’, de su nuevo disco paródico ‘pasadas de moda’, el mejor desde su debut, es por tanto número 1 en nuestra web. Es la primera vez que lo consigue. La semana en que os presentamos ‘Gente de mierda’ preferisteis votar por Javiera Mena y Lorde.

Otras entradas en el top 10 son las de Sistema Nervioso, Amatria y Xoel López. En el top 20 hallamos Isabella Lovestory con Villano Antillano y a Sanisidro, y más abajo el remix de cassö, The Last Dinner Party, The South Hill Experiment y Emily Burns.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Adiós Amores / Caras nuevas

Adrianne Lenker / Ruined

Amatria / Llámame loco

André 3000 / I swear, I Really Wanted to Make a Rap Album

Björk, Rosalía / Oral

BRAVA, DJ Yakuza / La Panadería

cassö, RAYE, D-Block Europe / Prada

Christina Rosenvinge / Poema de la pasión

DELLAFUENTE, Morad / Manos rotas

Depresión Sonora / Vivo del aire

Dua Lipa / Houdini

El Buen Hijo / Con seguridad

El Buen Hijo / En un lago

Emily Burns / Cheating On Her

Emma Anderson / The Presence

Espineli / ROCKY BALBOA

googly eyes / Glad I Don't Have To

Isabella Lovestory, Villano Antillano / Fuetazo

Júlia Colom / Jo t'estim

Karmento / Fangos

La Paloma / La edad que tengo

Libianca, Oxlade / Mistaken

Lola Indigo, La Zowi / YO TENGO UN NOVIO

Lori Meyers, Manola / Tú ya no dices nada

María José Llergo / RUEDA, RUEDA

María José Llergo / Superpoder

Marina Herlop / La Alhambra

Nicki Minaj, Lil Uzi Vert / Everybody

Nudozurdo / Angel Genetics

OMD / Slow Train

Papa Topo / Dime mentiras

Peter Gabriel / i/o

Pipiolas, Ginebras / Todas las horas

PUTOCHINOMARICÓN / tu padre es un facha y tu madre una terf

Real Estate / Water Underground

Sanisidro / Puente de plata

Sen Senra / Meu Amore

Sidonie / No salgo más

Sistema nervioso / Sistema nervioso

Stella Maris / ¿Dónde estás?

Sufjan Stevens / A Running Start

The Last Dinner Party / Nothing Matters

The Smile / Wall of Eyes

The South Hill Experiment / Alright, OK

Tokischa, Sexxy Red / Daddy

Trevor Horn, Tori Amos / Swimming Pools

Triángulo de Amor Bizarro / La carretera nocturna

Tulsa / Melocotón

VVV [Trippin'you] / KLF

Xoel López / Mágica y eterna Ver resultados