Nicki Minaj adelanta una colaboración con Rihanna

Después de muchas semanas de retraso, ‘Pink Friday 2’ ya está con nosotros. El esperado quinto álbum de estudio de Nicki Minaj se publicó el pasado 8 de diciembre y, desde entonces, la rapera ha estado protagonizando algunas polémicas en torno al lanzamiento del disco, como las supuestas ventas eliminadas por Billboard o la colaboración denegada con Kanye West.

Sin embargo, si bien Nicki Minaj ha dejado clara su postura en torno a una canción con Kanye West que podría haber formado parte de ‘Vultures’, ahora la artista vuelve a hablar de otra colaboración. Y no precisamente con el rapero. Nicki Minaj espera sacar un tema junto a Rihanna próximamente, según ha dejado a saber a sus seguidores de Instagram.

«La edición deluxe completa de ‘Pink Friday 2’ no saldrá hasta que la reina Rih envíe sus vocals», ha escrito Minaj en una story de Instagram. Rihanna, que protagonizó a principios de año la actuación de la Super Bowl, no ha vuelto a dar señales de que haya nueva música en camino. Su última canción, de hecho, fue ‘Lift Me Up’, para la banda sonora de la película ‘Wakanda Forever’. Cuando se le ha preguntado recientemente sobre la posibilidad de sacar música en 2024, ha respondido que no puede «contarlo todo». Aun así, de ser cierto esta colaboración, formaría parte de la edición deluxe de ‘Pink Friday 2’, en la que sigue trabajando la rapera y a la que parece que le quedan más temas por anunciar.

Una colaboración que no tiene pinta de que vaya a producirse tan pronto es la de Nicki Minaj con Taylor Swift, que la rapera estaría dispuesta a hacer «en un instante» si se le diese la oportunidad. Lo comentó ayer en X después de elogiar a la artista tras unas declaraciones polémicas en las que decía que «cuando vas a la tienda, ves vinilos de Taylor Swift pero no los míos». Nicki Minaj evitó rápidamente cualquier malentendido, elogiando la demanda de la autora de ‘Midnights’ y cómo ello se traduce en la producción de más de sus vinilos: «¡¡Se toma meses y años de descanso y luego vuelve con buena música y fans que nunca la abandonarán!!».

Nicki Minaj shares video of Rihanna dancing to “FTCU”: “The full gag city deluxe ain’t coming out until Queen Rih send her vocals. POW.” pic.twitter.com/46uZIuFKct — Pop Crave (@PopCrave) December 21, 2023