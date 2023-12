Nicki Minaj sufre nuevas polémicas con Kanye West… y Billboard

No se sentiría como una verdadera semana de lanzamiento de Nicki Minaj si no hubiera polémicas girando alrededor de la rapera. Así que, apenas unos días después del lanzamiento de ‘Pink Friday 2’, la artista no solo ha sido acusada de posponer el nuevo álbum de Kanye West, sino que también ha despotricado abiertamente de Billboard.

En cuanto a lo primero, se suponía que Kanye West iba a sacar este viernes el disco colaborativo ‘Vultures’ junto a Ty Dolla $ign. En el tracklist se encontraba ‘New Body’, un tema que data de 2018 y en el que también participa Nicki Minaj. Poco después de que diera la medianoche y se confirmara que West no había lanzado el álbum, publicó una captura de pantalla en Instagram en la que se podía leer el mensaje que había enviado a Minaj: «¿Puedo llamarte para meter ‘New Body’ en el nuevo disco?».

Más tarde, la rapera hizo un directo en la misma plataforma en la que pudo hablar con algunos de sus fans, respondiendo así a uno que le preguntaba directamente por la canción con Kanye West: «Ese tren ya ha pasado, ¿vale? Sin faltar el respeto. Acabo de sacar un nuevo álbum. ¿Por qué iba a sacar una canción que lleva ya publicada 3 años? Anda ya, chicos». West respondió luego: «Hice que esa chica reescribiera 3 veces su estrofa para ‘Monster’. Apoyé su carrera. Así que no sé lo que pasa».

En cuanto a la segunda polémica, quizás tengamos continuación del drama el próximo domingo. La rapera ha mostrado su descontento en X, antes Twitter, con respecto a una decisión tomada por Billboard, la principal fuente de listas de éxitos en Estados Unidos. «Billboard se ha puesto en contacto conmigo para decirme que me van a quitar ventas por contaros lo de los 100 Barbz». Lo de «los 100 Barbz» es un concurso en el que cualquier fan de la artista puede participar publicando una foto que demuestre que ha comprado las 4 versiones de su álbum. De entre todos ellos, Minaj elegirá a 100 para que la conozcan en su propio estudio.

Según ha confirmado la rapera en un tuit ahora eliminado, Billboard descontará hasta 100.000 ventas de las 300.000 que había generado ‘Pink Friday 2’. Las predicciones, sin embargo, ya situaban un debut de en torno las 200.000 ventas. «Me están castigando por no firmar un 360, hacer buena música, tener grandes fans y por no abandonar mi carrera para que sus nuevas Nicki (que firmaron contratos 360) puedan ser impulsadas y parezca que tienen mucho más éxito del que realmente tienen», ha escrito en X.

Kanye West speaks on Nicki Minaj not clearing “New Body”: “I made that girl rewrite her verse 3 times for “Monster.” I supported her career. So I don’t know what it is.” pic.twitter.com/gIamSCBr36 — yzyupdates (@yzyupdates) December 15, 2023

Nicki Minaj says her album ‘Pink Friday 2’ has already sold 300k units in its debut week but Billboard is planning on filtering out 100k. pic.twitter.com/99grcbTRjo — Pop Base (@PopBase) December 15, 2023