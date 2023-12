Ariana Grande prepara su nuevo álbum para 2024

«Os veo el año que viene», reza la última publicación de Ariana Grande en Instagram. Si los rumores de nueva música para 2024 eran cada vez más fuertes en las últimas semanas, la artista se ha encargado de confirmarlos a través de redes sociales. Después de muchos meses trabajando en su séptimo trabajo discográfico, parece que el nuevo disco de Ariana Grande está prácticamente terminado… y que su lanzamiento está más cerca que nunca.

La artista presentó un sonido plenamente R&B en ‘positions’, su último álbum, para el que además renunció a frecuentes colaboradores como Max Martin. Sin embargo, pese al decente comportamiento de sus singles, decepcionó su recepción comercional y crítica. Por ello, todo pinta a que Ariana Grande ha vuelto a acudir a los productores que tantas alegrías le han dado en el pasado con hits como ‘Dangerous Woman’ tras el regreso de Max Martin a sus sesiones de nueva música.

- Publicidad -

Max Martin, no obstante, no es el único de los productores confirmados para el séptimo disco de la cantante. A Ilya Salmanzadeh, que trabajó en temas como ‘Bad Idea’, ‘Breathin’, ‘Problem’ o el villancico que sigue renaciendo cada Navidad ‘Santa Tell Me’, también se le espera para el próximo álbum tras las recientes fotos publicadas por Ariana Grande en Instagram.

Asimismo, otro de los productores que podrían estar envueltos en el proceso de creación del disco es Savan Kotecha. Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de la cantante, el músico ha dado like a un tuit donde unas botas están llenas de fuego: «Ariana Grande saliendo del estudio tras hacer el single principal de AG7». Algunas de las canciones en las que ha colaborado son ‘God is a woman’, ‘no tears left to cry’, ‘Into You’ y ‘Side to Side’.

- Publicidad -

A la espera de que Ariana Grande anuncie la fecha que ponga fin a su sequía musical desde 2020 (a excepción de los ya comunes remixes con The Weeknd), solo quedan las teorías acerca de cómo será su futuro sonido y si logrará estar a la altura de las mejores canciones de la artista. Se puede decir, con casi total seguridad, que 2024 pondrá respuesta a esa incógnita.