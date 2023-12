RFTW: Christine and the Queens, Katelyn Tarver, Jordan Boyd…

Con las playlists de hits de Nochevieja preparadas, y medio mundo de vacaciones, no es el momento de ofrecer muchísimas novedades en el mundo musical. Sin embargo, recopilamos algunas como cada viernes en «Ready for the Weekend». Apenas Christine and the Queens nos ofrece una versión del clásico ‘Stayin’ Alive’ o Bastille se suman a lo nuevo de Lost Frequencies.

Sí puede ser el día de fijarte en talentos menos conocidos por estos lares, como en el tema de soul pop de Baby Bash con la francesa Gabriella, el divertido tema urban de Jordan Boyd (te gustará si te gusta Bb trickz) o la canción de “chill pop” de la estadounidense Katelyn Tarver.

Las baladas de gente como el cantautor inglés Rhodes o la acústica de Meija (que viene de colaborar con Eels), topan con nuevos temas de perreo como las nuevas apuestas de Nicky Jam, Ñengo Flow y Peso Pluma, todos ellos por separado, aunque con sus featurings.

