Caroline Polachek, Mejor Disco 2023 para los lectores

Los lectores de JENESAISPOP habéis decidido que ‘Desire, I Want to Turn Into You‘ de Caroline Polachek es el Mejor Disco de 2023. El segundo disco de Polachek también es el mejor del año pasado para la redacción de JENESAISPOP, como descubristeis primero en el Anuario y después en las listas publicadas online.

En segundo lugar de la lista votada por los lectores aparece Lana Del Rey, autora de la Mejor Canción de 2023 para vosotros con ‘A&W’. Sufjan Stevens firma el tercer mejor disco de 2023 para la audiencia, y en cuarta posición se coloca Romy. Slowdive cierra los primeros cinco puestos.

- Publicidad -

Se dan algunas diferencias llamativas con el Anuario. Róisín Murphy, 2º mejor disco del año para JENESAISPOP, queda en 29ª posición en las votaciones de los lectores. Por contra, Everything But the Girl y Kylie Minogue, ambos ausentes del listado de JENESAISPOP, se cuelan dentro de los primeros diez puestos con sus respectivos lanzamientos.

Entre las coincidencias con la lista de JENESAISPOP, los lectores celebráis grandes lanzamientos de ANOHNI, Kelela, slowdive, Jessie Ware, Ralphie Choo, Fever Ray o Rodrigo Cuevas. Entre las reivindicaciones destacan los discos Carly Rae Jepsen, Susanne Sundfør y los epés de Samantha Hudson y Belén Aguilera.

- Publicidad -

Mejores Discos 2023 para los lectores

1.- Caroline Polachek / Desire, I Want to Turn Into You

2.- Lana Del Rey / Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd

3.- Sufjan Stevens / Javelin

4.- Romy / Mid Air

5.- slowdive / everything is alive

6.- Jessie Ware / That! Feels Good!

7.- Mitski / The Land is Inhospitable and So Are We

8.- Everything But the Girl / Fuse

9.- Kylie Minogue / Tension

10.- Kelela / Raven

11.- ANOHNI / My Back was a Bridge for You to Cross

12.- Jungle / Volcano

13.- Ralphie Choo / SUPERNOVA

14.- J / Plena Pausa

15.- Olivia Rodrigo / GUTS

16.- Amaarae / Fountain Baby

17.- Blonde Redhead / Sit Down for Dinner

18.- Rodrigo Cuevas / Manual de Romería

19.- Fever Ray / Radical Romantics

20.- Kali Uchis / Red Moon in Venus

- Publicidad -

21.- Wednesday / Rat Saw God

22.- boygenius / The Record

23.- María José Llergo / ULTRABELLEZA

24.- Carly Rae Jepsen / The Loveliest Time

25.- Alison Goldfrapp / The Love Invention

26.- Samantha Hudson / AOVE

27.- SZA / SOS

28.- Susanne Sundfør / Blómí

29.- Róisín Murphy / Hit Parade

30.- Belén Aguilera / METANOIA