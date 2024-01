Groupthink se pierde y se encuentra en el electropop ochentero

«Siempre quise ser un artista cool que la gente citara de manera random para parecer cool», dijo Groupthink en cierta ocasión, y está en vías de conseguirlo. El artista residente en Chicago comenzó este proyecto hace ya 5 años, tomando el nombre de la teoría del psicólogo Irving Janis de 1971, según la cual las personas se adaptan a la que consideran que va a ser la opinión de su grupo de pertenencia en ese momento, aparcando la opinión individual.

Esa ideaza ya anticipa el marcado carácter paródico de este proyecto, cuyo primer EP en 2022 recibía el nombre de ‘Guilty Pleausure’. Había por allí también una canción llamada ‘Sex Is a Sport’, además de portada inenarrable, y su vena llenapistas se ha completado este último año con otro EP llamado ‘before the afters’.

En este último EP, de marcadas influencias ochenteras, encontramos temas «teen» como ‘Was I Supposed to Care?’ o tan irresistibles como ‘Dressed for a Funeral’. Este, de potente estribillo instrumental, contaba con un vídeo de fiesta en el que veíamos a gente a un váter abrazada, y a otra gente sin camiseta dormida en su propia borrachera.

Pero su gran grabación de momento es ‘Dancing on My Grave’, que seleccionamos como Canción del Día hoy. El tema principal de ‘before the afters’ es una colaboración con Kennyhoopla, que desde el principio se sitúa a medio camino entre el revival electropop y la idea de confusión de unos Crystal Castles. La sensación que deja la producción es la de cantar desde un lugar en el que no sabes dónde estás, pero paradójicamente es la mejor canción de Groupthink de momento, así que es como si lo supiera perfectamente.

Su videoclip levita, pelea con la gravedad, en un entorno modernete, lejos de aquellos inicios que Groupthink compartió en plataformas entre 2019 y 2022. El bedroom pop, el trap o el indie de Mac DeMarco parecían una influencia en los tiempos de títulos tan sonoros como ‘Buy Likes’ y ‘Groupie’. Próximamente veremos de qué manera ‘before the afters’ ha marcado o no su rumbo.