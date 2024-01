Ariana Grande sí es top 1 en JENESAISPOP, el 5º de su carrera

Pese a los enormes esfuerzos promocionales (CD’s, vinilos, remixes, instrumentales), ‘yes, and?‘ no ha logrado ser número 1 en Reino Unido ni otros territorios europeos. En las islas, queda en el puesto 2. En nuestra web, el regreso de Ariana Grande sí ha logrado ser lo más votado en X, donde se ha hecho con el 44% de los votos. Ojo, ‘ZORRA’ de Nebulossa le ha pisado los talones con el 40%. Se trata del 5º número 1 de Ariana Grande en nuestra web, tras los logrados por ‘Into You’, ’No Tears Left to Cry’, ‘thank u next’ y ‘Rain On Me’ con Lady Gaga. Nuestros lectores han identificado de manera espectacular, cuáles han sido las grandes canciones de su carrera, y esta está entre ellas.

Algo más abajo quedan Jennifer Lopez y Lil Nas X, este último definitivamente deslucido por haber coincidido en día de lanzamiento con Ari. Llega al top 10 lo nuevo de Julia Holter, y se quedan a las puertas Christina Rosenvinge, Mika y Chico Blanco. Entra en el top 40 por los pelos, SPRINTS, autoras del Disco de la Semana hace unos días.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten 21 Savage / redrum

Adiós Amores / Caras nuevas

Adrianne Lenker / Sadness as a Gift

Allie x / Off With Her Tits

Amatria / Llámame loco

Apartamentos Acapulco / Migajas

Ariana Grande / yes, and?

Bad Gyal / Give Me

Beirut / Hadsel

Björk, Rosalía / Oral

Cómo vivir en el campo / Algo que nos haga felices

Chico Blanco / ENAMORADODE

Christina Rosenvinge / Ligera como el aire

Christina Rosenvinge / Poema de la pasión

Confeti de Odio / El amor

Delaporte, Alice Wonder / Ángel caído

Depresión Sonora / Vivo del aire

Dua Lipa / Houdini

El Buen Hijo / Con seguridad

Groupthink, Kenny Hoopla / Dancing On My Grave

Isabella Lovestory, Villano Antillano / Fuetazo

Izaro / Iparraldera

IZARO / x eta besteak

Jamie xx / It's So Good

Jennifer Lopez / Can't Get Enough

Julia Holter / Spinning

Kali Uchis, Peso Pluma / Igual que un ángel

Karmento / Fangos

Kim Gordon / BYE BYE

Lil Nas X / J CHRIST

Lola Indigo, La Zowi / YO TENGO UN NOVIO

Lola Indigo, Maka / EL CONDENAO

M.I.A. / Amen

MIKA / C'est la vie

Nebulossa / ZORRA

Paola & Chiara / Solo Mai

Papa Topo / Dime mentiras

PUTOCHINOMARICÓN / tu padre es un facha y tu madre una terf

Real Estate / Water Underground

Rigoberta Bandini, Julieta Venegas / Qué más da

Rodrigo Cuevas / ALLÁ ARRIBITA

Ryan Beatty / Ribbons

SPRINTS / Adore Adore Adore

st Pedro / Dos extraños (cuarteto de cuerda)

Stella Maris / ¿Dónde estás?

The Lemon twigs / My Golden Years

Triángulo de Amor Bizarro / La carretera nocturna

TRISTÁN!, rusowsky / CELL

Tulsa / Melocotón

Xoel López / Mágica y eterna Ver resultados