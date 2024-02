El joven Rayden, el baño de Bad Bunny, Britney al volante…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Lady Gaga no hará un disco de rock

En el año que se estrena la nueva película de ‘Joker‘ con Lady Gaga y Joaquin Phoenix en los papeles principales, los rumores de nuevo disco de Lady Gaga son cada vez más fuertes. Ella les ha dado bola en los últimos días afirmando que tiene algo guardado en un cajón. Por el momento se está dejando ver en el estudio. Esta cara de susto es de haber visto una rata. En otro post asegura que «no, no estoy haciendo un álbum de rock».

- Publicidad -

Rayden en otra vida

2007 fue hace 17 años. Rayden ha querido recordar este dato subiendo una imagen de él en esa época en la que posa junto a su DJ, Jorge Gómez. Y ha sentenciado que «si me ha impactado a mí os la coméis vosotros». Con esta instantánea, Rayden celebra 25 años de amistad.

- Publicidad -

El baño de Bad Bunny

Bad Bunny se ha tomado un breve descanso de cargar la industria musical sobre sus hombros y se ha dado un relajante baño. El conejo malo se deja ver mojado, húmedo. Así habrá dejado a muchos de sus fans enseñando las pantorrillas en una de las fotos. Solo la espuma le sirve de paño de pudor.

- Publicidad -

No solo Taylor en la Super Bowl

Hablando de Bad Bunny, él también asistió al partido, y no lo hizo solo: solo en esta foto aparecen Lizzo, irreconocible debajo de su peluca; Central Cee, Victoria Monét, Tim Cook y Henry Cavill. En otras gradas ya se sabe que estaban Taylor, Lana y Ice Spice juntas.

Bad Bunny, Lizzo, Central Cee, Victoria Monet, Tim Cook & Henry Cavill at the #SuperBowl . pic.twitter.com/NW8YsaZtVd — Pop Crave (@PopCrave) February 12, 2024

El Valentín de Selena Gomez

Selena Gomez ya no esconde su relación sentimental con el productor Benny Blanco. Ahora los dos se dejan ver acaramelados en Instagram cocinando albóndigas. Selena llama a Benny su «mejor amigo». Selena, por cierto, está a punto de publicar nuevo single.

Jennifer Lopez se emociona hablando de amor

En el estreno de la película de ‘This is Me… Now’, el nuevo disco de Jennifer Lopez, a la venta este viernes 16 de febrero, la del Bronx ha dado las gracias a Ben Affleck, aunque «sé que él me dirá que me calle», apunta, por «haberme hecho crecer como persona y por la familia que compartimos». A Jenny se le hace nudo en la garganta hablando del amor de su vida.

Jennifer Lopez gets emotional while thanking husband Ben Affleck at the #ThisIsMeNow premiere. 🎥: @ItsJessLucero pic.twitter.com/vGEFgqLVW6 — Pop Crave (@PopCrave) February 14, 2024

La vida de Rosalía

Rosalía sigue viviendo su vida en Nueva York y, últimamente, se ha dejado ver conduciendo (acaba de sacarse el carné de conducir), posando en un estudio de baile o mirando sofás con la actriz Hunter Schaefer, entre otras muchas cosas. Su carrera musical parece en pausa al menos públicamente. Su último single, ‘Oral‘, con Björk, salió en octubre.

Spears al volante

O casi. Britney Spears ha vuelto a coger su jet privado -a ella por suerte no le trackean los vuelos, que se sepa- y se ha dejado ver haciendo el bobo con el piloto. Dice que incluso ha manejado el avión durante unos segundos a pesar de no ver muy bien del ojo izquierdo. «Me he puesto las gafas del piloto y he sentido que he conectado con su mundo por un segundo».

Mariah Carey coge un «Grammy»

Mariah Carey, que aparecerá en un remix de ‘yes, and?’ de Ariana Grande, acaba de recoger el premio Global Impact que otorga la Recording Academy. En la ceremonia, Carey ha tirado un poquito de «shade» a los Grammy por no haberle dado ningún premio en muchos años: «¿Esto es un Grammy de verdad? No he visto uno en mucho, mucho tiempo». La última vez que Mariah se hizo con un Grammy fue en 2006, por ‘We Belong Together’.

Mariah Carey accepts the Recording Academy’s Global Impact Award: “Is this a real Grammy? I haven’t seen one in soooooo long!” pic.twitter.com/7WtvmHEbeP — Pop Crave (@PopCrave) February 2, 2024

Historias de Ana Guerra

A Ana Guerra un taxista le ha contado que su hija acudió hace años al concierto de Operación Triunfo en Vistalegre acompañada de su madre, pero que él ni muerto se habría quedado a verlo. Parece que no se ha dado cuenta de a quién tenía en el asiento.