‘The Groke’ es la mejor introducción al pop experimental de Okay Kaya

Okay Kaya ha lanzado la que es automáticamente una de sus mejores canciones. La versátil compositora, actriz y modelo noruega, a la que podéis conocer por haber ayudado a escribir ‘Slush Puppy’ de King Krule, construye en ‘The Groke’ un groove perfecto con los instrumentos más dispares y con una letra que te transporta a las tierras mitológicas del norte de Europa. Es nuestra Canción del Día.

The Groke es un personaje ficticio en la serie de historietas Moomin, creada por la finlandesa Tove Jansson. Muchas veces es visto como la soledad personificada. Sin embargo, Kaya Wilkins usa el personaje como metáfora de las «brutales estaciones de los países nórdicos» y aprovecha para hablar de «cómo los climas alrededor del mundo están volviéndose más temperamentales». «She’s not an omen, she’s not a woman, she’s dark ecology», canta en el estribillo.

Musicalmente, ‘The Groke’ es totalmente impredecible. Entre flautas de distintos tonos, violines, bajos y sintetizadores, Okay Kaya consigue el balance perfecto entre experimentación y sensibilidad pop. Por momentos, la canción es un loco torbellino de cuerdas, antes de volver a ser todo un rompecuellos.

El videoclip, por otro lado, muestra a la cantante caminando por un caluroso y surrealista desierto hasta que la vemos derritiéndose dentro de una tostadora, entre otras cosas que nunca habían ocurrido en un vídeo musical.