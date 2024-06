Katy Perry tiene un disco en camino. Sus fans más privilegiados han tenido la oportunidad de escucharlo en una listening party privada y no han tardado en volcar sus impresiones, detalles y sorpresas en la red. Esto es lo que nos espera en ‘KP6’.

La noticia sobre el sexto proyecto de la cantante de ‘California Gurls’ fue adelantada por ella misma en febrero, anunciando que iba a ser un año «muy emocionante para todas las estrellas del pop». Aunque de momento no tiene un título oficial, muchos de los que atendieron la escucha indican que podría llamarse ‘Adjusted’. Estos solamente pudieron escuchar 8 canciones, pero aseguran que todas fueron «bops».

Pese a no revelar ningún nombre, muchas personas apuntan que el disco incluye colaboraciones de alto nivel y que es «uno de los mayores regresos» del pop, ya que muchos se refieren a este como su mejor disco. Billboard se ha referido al álbum como el ‘Emancipation of Mimi’ de Katy Perry, mientras que otros fans han alabado su versatilidad: «Cunty bangers que te hacen mover la cabeza, que te destruyen el alma y que elevan tu locura».

En cuanto al sonido, está claro que va a ser un disco bailable. «Electro pop dance vibes» ha sido la descripción más precisa de lo que se han encontrado en la escucha. Todo va en consonancia con las declaraciones que hizo la propia Katy sobre el sonido de este proyecto, describiéndolo como «divertido, juguetón y festivo».

• Fire features • 8 songs were previewed, describing them as “bops” • Her best body of work to date • “Get ready to dance your a** off” • Dubbing it as possibly “one of the biggest… pic.twitter.com/nxwtD3qiUK

Grateful for my evening with @katyperry 🧡 thx for reminding me to never stop believing in pure pop & love/happiness in a cynical world. And letting me ramble all my thoughts 2 u 😂

Wish I could give y’all details about tracks & features, but just know it’s FULL OF BOPS! #kp6 pic.twitter.com/DHc9FFnm5E

— TETRIS (@itstetrisbish) June 6, 2024