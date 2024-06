RFTW: Dagny, Peggy Gou, Omar Apollo, Meghan Trainor…

Hoy 7 de junio estamos ocupades escuchando el discazo de Charli XCX, pero también se editan nuevos trabajos de Peggy Gou, Omar Apollo, Meghan Trainor, Perdón, Bon Jovi, Dagny, Eels, Aurora, KAYTRANADA, Alfie Templeman, Palmeras Negras, NxWorries o Tems.

El single del día no es otro que ‘Please Please Please‘ de Sabrina Carpenter. Le sigue de cerca la nueva gran obra de RAYE. Glass Animals protagoniza otro de los lanzamientos del día, y ya se puede escuchar también el prometido single conjunto de Kylie Minogue, Orville Peck y Diplo. En España, Biznaga, Samuraï o Jimena Amarillo editan nuevos temas.

A lo largo de la semana hemos conocido el regreso de Halsey, de lo más emocionante que se ha escuchado últimamente dadas las circunstancias. También han lanzado música Cigarettes After Sex, Soccer Mommy, Caribou, Pixies, Confidence Man, Floating Points… y Jamie xx ha dado por fin el paso de anunciar su segundo disco, estrenando nuevo single.

La playlist de «Ready for the Weekend» de hoy incluye también novedades de GAZZI, L’impératrice con Maggie Rogers, beabadoobee, TAURO, Porter Robinson, Yoly Saa, Moses Sumney, Alavedra, Ela Minus, Feid, Elsa y Elmar, Christine and the Queens, Mercury Rev o J Balvin. Además, David Lynch vuelve a publicar música, junto a su aliada Chrystabell.