Ariana Grande anuncia remix con Brandy y Monica

Ariana Grande va a terminar de exprimir hasta qué punto su nuevo tema ‘the boy is mine’ es un homenaje al tema homónimo de los 90 de Brandy y Monica. Primero lo anunció como tercer single oficial de su último disco ‘eternal sunshine’, luego las invitó a aparecer en un videoclip, y ahora llega el anuncio del remix de ‘the boy is mine’ con las dos implicadas.

Saldrá el 21 de junio, y así lo ha comunicado a través de sus redes: «No me puedo creer que esto sea real, ni sé si me lo creeré ni siquiera cuando ya esté fuera. Mi más sincero y profundo agradecimiento a Brandy y Monica, no solo por unírseme en este momento, sino por la generosidad, la amabilidad y las múltiples formas en que me habéis inspirado».

- Publicidad -

Continúa: «Es cerca de imposible decir cuánto esto significa para mí. Esto es una celebración de las dos y del impacto que habéis tenido en cada vocalista, cada productor, música y artista que crea a día de hoy. Os quiero muchísimo, gracias».

Os recordamos que otro remix del primer single de este mismo álbum, ‘yes, and?‘ llegó a contar con otra de las superestrellas admiradas por Ariana Grande, Mariah Carey. Eso sí, el más exitoso de todos ha sido el segundo single y sin featuring. ‘we can’t be friends‘ es el único de los tres que a día de hoy supera los 500 millones de streams. De hecho, van más de 600.

- Publicidad -