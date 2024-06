Charli xcx defiende a Taylor Swift; Foo Fighters… no

Al parecer, se ha hecho costumbre gritar “Taylor está muerta” en algunos eventos relacionados con Charli xcx. Al menos, eso se ha apuntado respecto a unos dj sets en Brasil, y se ha denunciado en las redes sociales de Charli. Esta ha decidido tomar cartas en el asunto, y ha pedido que se deje de hacer esto: “¿Puede la gente dejar de hacer esto? Online y en mis conciertos. Es lo opuesto a lo que quiero y me molesta que alguien pueda pensar que hay espacio para esto en la comunidad. No lo toleraré”.

El origen del beef podría ser que ‘brat‘ no ha conseguido ser número 1 en Reino Unido por culpa del último disco de Taylor Swift, y que se piensa que la frase de la canción ‘Sympathy Is a Knife’ «no quiero verla en el backstage del concierto de mi novio», podría ser una referencia a Taylor.

Por el contrario, a su paso por Londres, Dave Grohl se ha burlado del “Eras Tour” de Taylor Swift, bromeando con que la gira de Foo Fighters debería llamarse “Errors Tour” por los fallos que contiene. Ha justificado que es lo que tiene tocar en directo, dando a entender que en el tour de Taylor hay mucho de pregrabado.

Sus palabras han sido: “No querréis sufrir la ira de Taylor Swift. Así que nos gusta llamar a nuestro tour “The Errors Tour”. Hemos tenido más que unas pocas eras, y más de unos pocos jodidos errores también. Solo un par. Eso es porque tocamos en directo. ¿Qué? Ahí lo dejo. ¿Os gusta la música rock’n roll cruda? Pues habéis venido al lugar correcto”.

Foo Fighters bromeaban así sobre su coincidencia con Taylor Swift en Londres durante los mismos días. Los de Dave Grohl actuaban jueves 20 y sábado 22 de junio, mientras que a Taylor le tocaba viernes 21, sábado 22 y domingo 23.

Entre las sorpresas que ha dejado la gira de Taylor Swift estos días en Londres, la presencia de Hayley Williams en ‘Castles Crumbling’, o la de Gracie Abrams en ‘us’. Este remix ha sido una de las principales novedades musicales de este viernes, alcanzando el número 25 del global de Spotify.

Charli xcx responds to reports that her fans are screaming “Taylor is dead!” at her shows:

“can the people who do this please stop. online or at my shows. it is the opposite of what i want and it disturbs me that anyone would think there is room for this in the community. i will… pic.twitter.com/cRSFkAqGxb

— Pop Crave (@PopCrave) June 23, 2024