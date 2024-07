10 imprescindibles de Low Festival 2024

Low Festival vuelve un año más a Benidorm durante los días 26, 27 y 28 de julio. Como siempre, promete ser uno de los festivales más divertidos de la temporada. JENESAISPOP es medio oficial y avisamos de que ya se han agotado los abonos VIP y VIP POOL, pero todavía están disponibles los abonos generales, desde 73,99 euros, y las entradas de día, desde 47,99 euros. Los horarios ya han sido publicados. En este artículo recomendamos los 10 nombres imprescindibles del cartel, desde Suede o Pixies hasta La Plazuela o Kavinsky. También habrá una parada de la gira de despedida de El Columpio Asesino.

Suede

El mítico grupo británico, considerado clave del movimiento britpop y del relevo glam de David Bowie, es uno de los cabezas de cartel de Low Festival. A menos que seas un fan total de Hidrogenesse o de PUTOCHINOMARICÓN, con quienes coinciden el segundo día, Suede debería ser uno de los conciertos imperdibles de cualquier asistente. La banda de Brett Anderson presentará temas de su último y notable ‘Autofiction’, además de la retahíla de hits que les propulsó en los 90: ‘Trash’, ‘Beautiful Ones’, ‘Animal Nitrate’…

Pixies

Pixies cambiaron el indie-rock para siempre con sus álbumes de finales de los 80 y principios de los 90. El grupo no se resigna a vivir de las rentas y por eso hace muy pocas semanas que ha publicado un potente single llamado ‘You’re So Impatient’ -acompañado de una adaptación de ‘Que sera sera’-. Eso sí, solo lo han tocado un par de veces en vivo, no cada noche desde que salió. Lo seguro es que no faltarán ‘Monkey Gone to Heaven’, ‘Debaser’, ‘Here Comes Your Man’ o ‘Where Is My Mind?’.



Los Planetas

La gira en que Los Planetas están celebrando los 30 años de ‘Super 8’ está siendo una de las más emocionantes de 2024, como ya se ha dejado caer por otros festivales como Tomavistas. El grupo interpreta en orden el álbum, lo que implica que ‘De Viaje’, ‘Qué puedo hacer’ y ‘Si está bien’ suenan ya en los primeros 10 minutos de show, sin que la cosa luego decaiga, gracias a la aparición de ‘La caja del diablo’, bonus de aquel álbum, y a algún que otro tema extra…



La Casa Azul

La Casa Azul nos tiene entrenados para “grandes esperas”, y nada sabemos de la continuación del disco que publicaba en 2019, hace 5 años. Eso sí, las plataformas de streaming agrupan ‘Prometo no olvidar’, ‘No hay futuro’ y ‘Entra en mi vida’, como parte de un mismo proyecto que suponemos que se completará en algún momento. Las 3 están en su repertorio, y su gira continúa repleta de “grandes éxitos” de todas las épocas, como siempre.



Amaral

Eva Amaral y Juan Aguirre están en uno de sus mejores momentos. Tras más de 26 años de carrera, el grupo zaragozano sigue causando sensación en todos los festivales a los que van y en Low no va a ser diferente. Presentan un set que engloba toda su carrera, desde ‘No sé que hacer con mi vida’ hasta su último single, ‘Rompehielos’, con el que demuestran que todavía les quedan muchos temazos en la recámara. ‘Revolución’, ‘El universo sobre mí’ y ‘Marta, Sebas, Guille y los demás’ tampoco van a faltar.

La Plazuela

El dúo granadino empezó a ganar notoriedad en 2021 con la electrónica ‘Tangos de Copera’ y desde entonces se ha convertido en una de las revelaciones más emocionantes del panorama nacional. La mezcla de estilos que manejan queda clara nada más leer el título de su álbum debut, ‘RONEO FUNK CLUB’, que ha pasado meses en la lista oficial española. Su último EP, ‘La Caleta’, dedicado a las costas de Granada, muestra su lado más veraniego y orgánico, junto a la gran voz del reputado cantaor David de Jacoba.

Kavinsky

Poco se ha hablado de la influencia del sonido de la banda sonora de ‘Drive’ en ‘Fortnight‘, el último hit de Taylor Swift junto a Post Malone. En aquel revival de las bandas sonoras más atmosféricas de los 80 (John Carpenter y cosas así), tuvo mucho que ver no solo Johnny Jewel de Chromatics, sino Kavinsky. La exquisita ‘Nightcall’ contó con la co-producción de un miembro de Daft Punk. En su álbum de 2022 se codeó con gente como Sébastien Tellier, Cautious Clay o Prudence. Entregó momentos más jazz (‘Zenith’) pero también remixes con David Guetta (‘Cameo’).



Delaporte

Una de las giras más divertidas que hemos visto este año, y por tanto una de las que más recordaremos a largo plazo, está siendo la de ‘Aquí y ahora’ de Delaporte. Otro tour en el que el dúo formado por Sandra y Sergio alterna sus temas nuevos íntegramente dedicados a la pista de baile con sus grandes éxitos, y también con samples de otros artistas que enriquecen su discurso. Aprendeos bien el lema «muerte al que no me reviente el suelo», porque va a sonar y mucho, exactamente el viernes 26 de julio, entre 3.30 y 4.30 de la madrugada. La hora más propicia.



Arde Bogotá

‘Cowboys de la A3’ es exactamente el vinilo más vendido en España esta semana. El álbum de Arde Bogotá lleva más de un año ya en la lista general de nuestro país y aún resiste en el top 10, certificado como platino. El fenómeno Arde Bogotá, deudor del sonido Héroes del Silencio, se percibe semana tras semana en los festivales del país, y Benidorm no será una excepción.



Ojete Calor

Se acabó subestimar a Ojete Calor como todo un cabeza de cartel de festivales. Se acabó subestimar la comedia. El dúo de humoristas logró llenar el WiZink Center antes de que fuera tendencia, y volverá a hacerlo el próximo 28 de diciembre: echad un ojo a cuántas entradas quedan disponibles para esta fecha con 5 meses de antelación. ‘Mocatriz’, ‘Viejoven’ y ‘Tonta Gilipó’ no faltarán en un repertorio de los que se disfrutan sobre todo en vivo, por la cualidad que tienen de subno-performers. ¿Y cuándo ha sido eso exactamente malo?