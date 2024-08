Residente, Arca, Sanz… piden transparencia en Venezuela

Los indicios de fraude electoral en Venezuela, tras la anunciada victoria de Nicolás Maduro, líder chavista, en las últimas elecciones generales celebradas en el país latinoamericano, el pasado domingo 28 de julio, han sumido a Venezuela en el caos social. Miles de venezolanos están saliendo las calles a protestar por la falta de transparencia en la emisión de los resultados electorales, mientras la policía se encuentra reprimiendo duramente las manifestaciones, que han dejado ya seis muertos y 700 detenidos. La oposición, capitaneada por Edmundo González, acusa a Maduro de esconder los verdaderos resultados de las actas electorales y, en España, exigen claridad tanto la derecha (PP) como la izquierda (Podemos).

En el mundo de la cultura no son pocos los artistas relacionados con la música que se han pronunciado sobre la situación política actual en Venezuela, pidiendo transparencia. Alejandro Sanz ha sido de los primeros artistas en cuestionar públicamente la victoria de Maduro. Ha afirmado que «nadie, con un mínimo de sentido común, se puede creer que Maduro ganó las elecciones», y ha tildado la situación de «abuso», apostillando que «lo de Venezuela no se llama democracia si no descaradocracia».

Residente, por su parte, ha pedido específicamente que se hagan públicos los resultados electorales, «mesa por mesa». Para el rapero, «es razonable pedir al gobierno de Venezuela que muestre los datos que en verdad acrediten el triunfo que ha proclamado, para que todo el mundo pueda creerles», y ha pedido a la «comunidad internacional» que intervenga exigiendo transparencia «para que se respete la decisión popular». Residente ha añadido que «el cansancio del pueblo venezolano se siente y se escucha en las calles» y que la población venezolana «pide cambios al actual sistema».

Rubén Blades, en declaraciones parecidas a las de Alejandro Sanz, ha citado los supuestos porcentajes obtenidos durante las elecciones, asegurando que «ese 51% vs 44% no se lo cree ni el pajarito que conversa con Maduro». Randy Malcom, integrante de Gente de Zona, ha comparado la situación política de Venezuela con la de Cuba, dando por cierto también el fraude: «Desgraciadamente, le arrebataron al pueblo de Venezuela el sabor a libertad y ojalá, no sea por 65 años más como los que va a cumplir la dictadura de Cuba. Me entristece ver como los sueños de libertad de millones se desvanece».

Más escueta, Nathy Peluso ha mostrado su apoyo a Venezuela también, destacando la «fuerza descomunal» y el «arte» de su población.

Arca, venezolana de nacimiento, ha acusado al gobierno de Venezuela de «dar a Maduro como ganador de manera fraudulenta» en unas elecciones que considera «amañadas». En una serie de mensajes, Arca ha pedido el «fin del régimen autoritario» de Maduro y ha exigido que el gobierno actual deje de «permanecer en el poder a base de modificar la Constitución y de defraudar» a los votantes. También ha pedido «cambio» para que Venezuela deje de ser «ese país corrupto del que todo el mundo emigra en busca de una vida mejor, desde hace ya más de una generación». Ningún país, afirma Arca, debería poder «salirse con la suya» después de cometer fraude electoral.

Otro famoso artista de Venezuela, Carlos Baute, también da por hecho que en Venezuela «hubo fraude», y critica la dura represión que se vive en las calles: «Matan jóvenes inocentes y se llevan preso al pueblo que alza la voz», escribe Baute, que se muestra «con ganas de cambios y sueños».