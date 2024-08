El «amor no lo puede todo» de Omar Apollo

Omar Apollo ha publicado este verano su nuevo disco, ‘God Said No‘, que vuelve a incluir un buen puñado de canciones que pueden contarse entre las más destacadas de su carrera. ‘Spite’ es una de ellas, y la más escuchada de esta era. ‘Dispose of Me’ también ha logrado repercusión entre sus seguidores. Y luego está la joya que es ‘Done with You’.

En ‘Done with You’, Omar Apollo presenta un sonido de R&B y soul parecido al de los 60 y 70, un arreglo de cuerdas en el estilo del Hollywood clásico, y un cameo de John Mayer a la guitarra eléctrica. Es la Canción Del Día.

El sonido de ‘Done with You’ remite al del smooth soul de gente como Bill Withers o Al Green. Sobre todo la mezcla de cuerdas y grooves suaves evoca el sonido de Minnie Riperton y, concretamente, el de su disco de 1975 ‘Adventures in Paradise’. La propuesta de Apollo se moderniza con el uso de sintetizadores, pero el fondo es clásico, y ‘Done with You’ se puede calificar de atemporal. ¿Y de clásico también, tan pronto?

‘Done with You’ suena feliz y luminosa, quizá porque, tras la ruptura que narra Apollo en la letra, aguarda al cantante un futuro mejor. Aunque las cosas no son siempre tan fáciles: el vínculo sigue ahí. Apollo sigue recibiendo mensajes que decide no leer, y sigue «llevando la ropa» de su amante. Incluso, cuando en la segunda estrofa canta, rogando, suplicando a esa persona que le «deje ir», queda claro que esa conexión todavía no se ha roto del todo.

Sin embargo, Apollo lo tiene claro: «tú y yo hemos acabado» es exactamente la frase que repite una y otra vez en el estribillo. Aunque el mensaje que grabarse a fuego de ‘Done with You’ es otro: «a veces el amor no lo puede todo». Sabiamente, Omar sugiere que en una relación puede existir amor, pero también pueden faltar otras muchas cosas igual de importantes.

Apollo acaba de ser noticia por haber sido confirmado en el reparto de ‘Queer‘, la nueva película de Luca Guadagnino (‘Challengers’, ‘Call Me By Your Name’), que se estrena próximamente en el Festival de Venecia. Seguro que ‘Done with You’ podría formar parte de la banda sonora, de alguna manera. Puedes recordar nuestra entrevista con Apollo aquí.