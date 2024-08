Charli xcx suma un nº1 en singles en UK, pero no en discos

Charli xcx entra en el número 1 de la lista de singles de Reino Unido con el remix de ‘Guess‘ con Billie Eilish. Se trata del segundo número 1 de Charli en las islas, y del tercero de Billie después de los obtenidos con ‘No Time to Die’ y ‘What Was I Made For?‘.

Han pasado 10 años desde el primer número 1 de Charli xcx en Reino Unido, que no es otro que ‘I Love It’ de Icona Pop, canción compuesta por Charli en la que la británica aparecía como artista invitada.

Muchos de los mayores éxitos de Charli xcx en Reino Unido nunca alcanzaron la primera posición de la lista de singles. ‘Fancy’, su colaboración con Iggy Azalea, se quedó en el puesto 5, mientras ‘Out Out’ con Joel Corry y ‘Boom Clap’ no pasaron del 6. Pero Charli puede decir que ‘Brat‘ le ha dado ya algunos de sus mayores hits: al margen de ‘Guess’, esta semana ‘Apple‘ sube al 8 y ‘360’ al 11. Estos son los 10 mayores éxitos de Charli xcx en Reino Unido:

1.- Guess Remix ft. Billie Eilish

1.- I Love It ft. Icona Pop

5.- Fancy ft. Iggy Azalea

6.- Boom Clap

6.- Out Out ft. Joel Corry, Jax Jones, Saweetie

8.- Doing It ft. Rita Ora

8.- Apple

9.- Speed Drive

11.- 360

13.- 1999 ft. Troye Sivan

Así queda el resto de singles de Charli clasificados en la lista de singles británica. No encontrarás algunas de sus composiciones más icónicas, como ‘Unlock It’ y ‘Vroom Vroom’, absolutas favoritas de los fans.

22.- Girls ft. Cardi B, Rita Ora, Bebe Rexha

24.- Hot in It ft. Tiësto

24.- Beg for You ft. Rina Sawayama

26.- Von dutch

28.- Girl, so confusing ft. Lorde

29.- After the Afterparty ft. Lil Yachty

31.- Boys

35.- Break the Rules

35.- Dirty Sexy Money ft. David Guetta, AFROJACK, French Montana

41.- In the City ft. Sam Smith

44.- Good Ones

47.- Talk Talk

58.- Gone ft. Christine and the Queens

61.- Dream Glow ft. BTS

62.- Superlove

63.- 365

70.- Blame it On Your Love ft. Lizzo

70.- Used to Know Me

94.- Spinning ft. No Rome, The 1975

La mala noticia es que Charli vuelve a no poder colocar ‘Brat’ en el número 1 de la lista de álbumes de Reino Unido. Esta vez no ha sido Taylor Swift, sino Chappell Roan, quien se lo ha impedido con -el cada vez más popular- ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess‘ (2023).