Taylor Swift elogia a Charli xcx

Taylor Swift puede ser la destinataria de una frase de ‘brat‘. En concreto del tema ‘Sympathy Is a Knife’, en el que Charli xcx dice algo así como «no quiero verla en el backstage del concierto de mi novio». Ambas han salido con un miembro de The 1975. Sin embargo, parece que Taylor no le guarda ningún rencor. O eso o con haber impedido el número 1 británico de ‘brat’ con ‘The Tortured Poets Department’ fue suficiente.

En un nuevo reportaje realizado para la revista Vulture (New York Magazine), se ha conseguido una declaración de Taylor Swift sobre Charli xcx y son todo elogios.

- Publicidad -

Sus palabras exactas han sido: “Me ha impresionado la sensibilidad melódica de Charli desde que escuché ‘Stay Away’ por primera vez en 2011. Su modo de escribir es surrealista e inventivo, siempre. Simplemente lleva una canción a lugares donde no esperarías que fuera, y lo ha estado haciendo una y otra vez durante más de una década. Me encanta ver que un trabajo duro como el suyo da sus frutos”.

Además, en la misma entrevista con Vulture, Charli xcx asegura que ‘Sympathy Is a Knife’ es una canción sobre la ansiedad. «La gente va a creer lo que quiera creer. Esa canción es sobre mí, mis sentimientos, mi ansiedad y el modo en que mi cerebro crea narrativas e historias en mi cabeza cuando me siento insegura. Y cómo no quiero estar en esas situaciones físicamente cuando tengo baja la autoestima».

- Publicidad -

Charli también habla sobre un «proyecto completo» que está terminando. No ha especificado si se trata de un disco de remixes de ‘brat’, con las adiciones de Billie Eilish, Lorde y BB Trickz, entre otras sorpresas, pero dice que «definitivamente tiene que ver con la «bratosfera»».



Podcast: el verano brat