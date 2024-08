Halsey recorre diferentes décadas en ‘The Great Impersonator’

Halsey sigue sin desvelar en qué fecha saldrá su nuevo álbum, ni tampoco su tracklist. Pero ahora sí ha dejado ver su nombre y su concepto, que va a ser más complejo de lo que parecía en principio.

Lo primero que escuchamos de la nueva entrega de Halsey era ‘The End’, un tema en el que Halsey revelaba que había luchado por su vida tras ser diagnosticada de lupus y un tipo de linfoma. Después, llegaron ‘Lucky’, con su sample de Britney, y ‘Lonely Is the Muse’, más bien grunge. Tal variedad tendrá su sentido.

La razón de toda esta mezcla es que el álbum llamado ‘The Great Impersonator’ será un disco conceptual en el que Halsey reflexiona sobre su identidad. Se pregunta cómo habría sido su carrera si hubiera debutado en los 2000, en los 90, en los 80 o en los 70, y por tanto mostrará diferentes facetas inspiradas en diferentes momentos de la historia de la música.

Eso es lo que se entiende en un teaser con fragmentos de temas y con diferentes estéticas, en el que Halsey también deja caer que ha trabajado en este disco como si se tratara del último.



