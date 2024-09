Beyoncé, ignorada en los premios de la música country

‘Cowboy Carter’ ha sido el disco de country más exitoso del año, tanto en crítica como en números. Aun así, la Asociación de Música Country (CMA, en sus siglas en inglés) ha ignorado por completo a Beyoncé en las nominaciones de sus premios. Morgan Wallen, Chris Stapleton y Post Malone, entre los favoritos.

Beyoncé ya lo dijo en su Instagram días antes del lanzamiento del álbum: «Esto no es un disco de country… esto es un disco de Beyoncé». Parece que la CMA se ha tomado estas declaraciones al pie de la letra.

‘Cowboy Carter’ hizo que, por primera vez desde su inauguración en 1964, una mujer negra ocupara el primer puesto en la lista de Billboard de Discos de Country, así como en la de canciones, gracias a ‘TEXAS HOLD ‘EM’. Esta también llegó al número 1 del Hot 100. Aun así, la superestrella estadounidense ha recibido un total de 0 nominaciones.

No es la primera vez que Bey tiene un desencuentro con la CMA. De hecho, lo que ocurrió en 2016 tras su inesperada actuación de ‘Daddy Lessons’ junto a las -por aquel entonces- Dixie Chicks sería lo que la inspiró a crear ‘Cowboy Carter’ en un principio. «Nació de una experiencia que tuve hace años en la que no me sentí bienvenida… y estaba claro que no lo estaba. Después de eso, me metí de lleno en la historia de la música country», contó la cantante antes del lanzamiento del LP.

Morgan Wallen ha recibido el mayor número de nominaciones, con siete posibles galardones. Le siguen Chris Stapleton y Cody Johnson, con cinco nominaciones cada uno, y Post Malone y Lainey Wilson, con cuatro.