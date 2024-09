Selena Gomez revela que no puede tener hijos

Selena Gomez ha concedido una profunda entrevista a Vanity Fair con motivo del lanzamiento de la película musical ‘Emilia Pérez’. La actriz y cantante ha hablado un poco de todo: sus planes en la música, las dudas sobre su documental de 2022 o el panorama pop actual. Sin embargo, Gomez también se ha abierto en canal, revelando que no puede tener hijos debido a sus problemas de salud.

«Nunca he dicho esto, pero desafortunadamente no puedo gestar a mis propios hijos», cuenta Gomez, que aclara que se debe a todos los problemas médicos que ha sufrido en los últimos años y que «pondrían en peligro mi vida y la del bebé». Tras contar que ha pasado por un «duelo» debido a la situación, asegura que ahora está en «un lugar mucho mejor».

Sin embargo, Gomez ya tiene pensado cómo superará esta situación: «Me parece una bendición que haya gente maravillosa dispuesta a hacer gestación subrogada o adopción, que son dos posibilidades enormes para mí», ha declarado.

Aquellos que esperan ansiosamente nueva música de Selena tendrán que seguir esperando, ya que asegura que no está «preparada»: «La actuación siempre ha sido mi primer amor. La música es un hobby que se fue de las manos. Ahora es una parte de quién soy, así que no me voy a ir a ninguna parte. Simplemente no estoy lista todavía», ha aclarado la cantante.