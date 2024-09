Dave Grohl anuncia hija fuera del matrimonio

Dave Grohl tiene una confesión que hacer: el vocalista de Foo Fighters ha anunciado que ha tenido una hija a raíz de una relación extramatrimonial. Grohl ha decidido hacer público el nacimiento de su hija en un comunicado, algo muy inusual tratándose de una infidelidad, una situación a la que alude implícitamente. En el texto, Grohl promete ser un padre presente para su hija recién nacida mientras intenta «volver a ganarse» la confianza de su mujer, Jordyn Blum, y de sus tres hijas.

Anuncia Grohl en su comunicado: «Recientemente me he convertido en padre de una niña, nacida fuera de mi matrimonio. Planeo ser un padre cariñoso y apoyarla en todo lo que necesite. Quiero a mi esposa y a mis hijos, y estoy haciendo todo lo posible para recuperar su confianza y ganarme su perdón». Grohl agradece al público su consideración «hacia todos los niños involucrados» en la situación, «mientras avanzamos juntos como familia».

Foo Fighters ha sido noticia estos días por apoyar a Kamala Harris y también por burlarse del Eras Tour de Taylor Swift. Su último disco, ‘But Here We Are‘, dedicado al fallecido Taylor Hawkings, se editó en 2023.