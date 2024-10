Bon Iver, Tinashe, Bladee… ¿en los remixes de ‘BRAT’?

El disco de remixes de ‘BRAT’ está cada vez más cerca y cada vez son más sorprendentes los nombres que nos encontraremos en él. ‘Brat and it’s completely different but also still brat’ llegará el próximo 11 de octubre y, según unos carteles avistados en diferentes localizaciones, Bon Iver, Tinashe y Bladee formarán parte del proyecto.

Continúa la promoción de las diferentes versiones de ‘BRAT’ a través de carteles en el distinguido estilo del disco. Esta vez, las letras aparecen al revés (tal y como será la portada) y en diferentes partes del mundo. En una de estas, avistada en Wisconsin, se puede leer el nombre de Bon Iver. En Pasadena, hay otra con el nombre de Tinashe. Lo mismo con Bladee, en Suecia.

De esta manera, muchos fans aseguran que estos carteles están colocados en las ciudades de origen de los artistas colaboradores o, en su defecto, en el lugar en el que viven.

También ha habido rumores de que Rosalía estaría en el disco. Sin embargo, no se han encontrado carteles de ‘BRAT’ en el Baix Llobregat. Por lo menos, habrá una española en ‘BRAT’ gracias a BB trickz, quien ya está confirmada en el remix de ‘Club Classics’.

Bladee y Charli XCX ya trabajaron juntos en el remix de ‘Drama’, mientras que ella y Tinashe colaboraron en una canción de Ty Dolla $ign, ‘Drop That Kitty’. Por la parte de Bon Iver, es bien sabido que es fan del autotune.

All billboards & posters for Charli xcx’s ‘BRAT’ remix album are found in the hometowns of their collaborators or where the artist reside in. pic.twitter.com/n9kvMKvDIv

— Pop Crave (@PopCrave) October 1, 2024