Oasis no darán entrevistas por miedo a separarse

La reunión de Oasis sigue generando titulares. Primero fueron las fechas en Reino Unido e Irlanda, después los desorbitados precios en las subastas oficiales, luego las fechas americanas, finalmente las australianas.

Noel Gallagher había dado este año alguna entrevista hablando de la 30ª edicion de ‘Definitely Maybe’ antes de que se supiera que tramaba una reunión con Liam. Pero los hermanos no han hablado con la prensa sobre los entresijos de este improbable reencuentro.

Ahora Liam Gallagher ha explicado a un fan que le ha preguntado por Twitter/X por qué no hay una promoción de entrevistas propiamente dicha, ni tampoco una conferencia de prensa. Sus fans demandan que Oasis expliquen cómo serán sus próximos conciertos, qué les ha llevado a reunirse, si solo el dinero o también cierta necesidad de reencontrarse con el público, y sobre todo si puede haber nueva música en camino.

Ante el mensaje que le cita: “creo que Noel no quiere hacer entrevistas porque tú eres mucho más divertido”, Liam ha respondido con cierta seriedad para la que acostumbra en X: “No queremos hacer entrevistas porque tenemos miedo de que los medios nos hagan preguntas intrusivas e intenten cavar agujeros en nuestra relación”. Es decir, si Liam va en serio con esto, tiene miedo de que su relación con Noel, que seguramente penda de un hilo, se vaya al carajo por una mala declaración. O simplemente una declaración que el otro esté deseando malinterpretar.

En otro tuit, Liam especifica que no van a dar ninguna entrevista, como informa NME, y en otro ya sí que bromea que “no puede ser tan tonto”. Tampoco habrá ruedas de prensa.

Es de esperar que Oasis actúen en la Europa continental en 2026 ya, aunque ese tour no ha sido confirmado. De momento el tour empieza en Gales el 4 de julio y termina el 7 de noviembre en Sydney. Todas las fechas, en Wikipedia.

We don’t want to do interviews coz we’re scared of the media asking us intrusive questions and trying to pick holes in our relationship

— Liam Gallagher (@liamgallagher) October 10, 2024