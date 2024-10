Sam Tompkins traerá su conmovedor directo a España

La crudeza de Mac Miller y un timbre vocal similar al de Post Malone. Así se podría describir la música de Sam Tompkins. El cantautor británico estará presentando su último disco, ‘hi, my name is insecure’ en Madrid y Barcelona los próximos 15 y 16 de noviembre, respectivamente.

Sam Tompkins es uno de los artistas favoritos de tus artistas favoritos. Al menos así es para Drake, Sam Smith o Justin Bieber, entre otros. De hecho, el canadiense no se perdió su concierto del año pasado en The Troubadour de Los Ángeles. El artista de 26 años encontró la fama viral en Tik Tok en 2021 tras ser un músico callejero durante años y no ha parado de subir desde entonces.

- Publicidad -

Su fuerte es una colección de temas tan emocionantes como pegadizos. Él mismo describe su música como «pop cinemático, emotivo y de autor». En esta descripción entrarían temas como ‘lose it all’, ‘die for someone’ o la acústica ‘dead to me’. «Voy a perder mis amistades si no empiezo a salir», canta en esta última.

Tompkins presentará sus mayores éxitos y su último disco en nuestro país el próximo noviembre: estará el día 15 en el Lula Club de Madrid y el 16 en Razzmatazz 2, en Barcelona. Las entradas ya están a la venta en Live Nation y Ticketmaster.